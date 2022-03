Ron Brugal brinda una experiencia memorable junto a la magia del grupo musical Coldplay

Como parte de su compromiso en apoyar los eventos más relevantes del país, Ron Brugal ofreció a sus consumidores una noche inigualable en el concierto de la banda británica de pop rock y rock alternativo Coldplay, en su “Music Of The Spheres”, World Tour.

María Melo, vicepresidenta de mercadeo y comercial de Casa Brugal expresó que, “Hemos preparado el Skybox Brugal, un espacio exclusivo, donde recibimos a nuestros invitados, quienes disfrutaron de cocteles con Brugal XV y apreciaron en un ángulo de 180 grados la majestuosidad y la implementación tecnológica del espectáculo”.

Las luces, sonido, colores y pirotecnia que iluminaban el estadio, aumentaban la euforia de los espectadores, quienes tarareando a viva voz cada una de las canciones de Coldplay, las cuales fueron clave para un show único.

Coldplay propone tener un impacto mínimo en el medio ambiente, lo que supone un 50 % menos de dióxido de carbono generado en relación con la gira “A Head Full of Dreams”.

“The Music of the Spheres” es la octava gira de conciertos de la banda británica Coldplay, después de haber vendido más de 100 millones de álbumes, lo que les convierte en uno de los artistas musicales más vendidos del mundo. Han ganado nueve premios Brit, siete MTV Video Music Awards, ocho MTV Europe Music Awards y siete premios Grammy.