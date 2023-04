República Dominicana emula la MET Gala de New York para crear la fundación ‘Sin etiquetas’

Más de 300 invitados entre talentos, médicos, financistas, abogados, reinas de belleza, actores y cantantes se unieron al anuncio de la Fundación Sin Etiquetas, dedicada a servir a las familias con parientes autistas.

El acto se celebró el 15 de abril en el exclusivo Hotel Embajador de Santo Domingo, República Dominicana, en ocasión del cumpleaños de la Dra. Tania Medina, la "Doctora que Canta". Medina es reconocida cirujana plástica, coach de vida, autora best seller, cantante, modelo y presentadora de televisión.

El acto, denominado Tania's Met Gala, se centró en la moda y icónos del mundo. Entre los invitados se encontraron figuras públicas como Giselle Blondet, Chiki bom bom, Carlos Adyan, Jomari Goyso, Genésis Suero, Carolina Sandoval, Marysol Terrazas, Niño Prodigio, Gianina Azar, Robmariel Olea, Jorge Hernandez, Ingrid Macher, Andreina Martinez, Julia Alzate, Yosy Finol y Zoila Luna. Este fue ampliamente registrado en People en Español, Forbes, Hola TV, entre otros reconocidos medios internacionales.

La cirujana aprovechó este momento inolvidable para anunciar la fundación ‘Sin Etiquetas’, inspirada en Pablito, su hijo autista y que se creó con la finalidad de ayudar a niños con necesidades especiales.

“Considero que en República Dominicana, mi país, no contamos con las herramientas adecuadas para tratar este tipo de casos. A través de esta entidad apoyamos a los padres que tienen hijos con esta condición especial, para que aprendan a darles terapias a sus hijos. Lograr que los niños sean tratados por ciclos y de manera organizada, cuando un niño ya pueda vivir de manera funcional, seguiremos con otro”, manifestó Medina.

La celebración ‘Tania’s Met Gala’ empezó con el desfile en la alfombra roja en la que se lucieron atuendos de cada uno de los invitados, inspirados en diferentes épocas de la famosa gala del Museo Metropolitano de Nueva York.

Medina mostró cinco vestidos entre los que se destacó uno inspirado en el look que Blake Lively llevó al Met Gala del 2018, los encargados de crearlo fueron el diseñador dominicano Joel Reyes y el reconocido asesor de imagen Eddy Gomez, este fue un vestido rojo que se ciñe a la silueta en la parte superior y tiene cientos de piezas de pedrería, y estaba acompañado con una corona barroca de cristales y aretes de cruz. Todos los looks de la doctora fueron recreados por Reyes y Gómez, accesorizados en su mayoría por Swarovski Atelier.

En la entrada del hotel, se apreció una interpretación del arte moderno, con una pintura montada sobre un caballete y un modelo simulando ser el pintor, ambientado con un violinista en vivo. También se hizo una presentación de las portadas de revistas internacionales en las que ha participado la Dra. Medina como Forbes, Harper’s Bazaar, Vogue, Elle, Marie Claire, entre otras.

La temática de Tania’s Met Gala fue Tania Fashion Icon come back to the red carpet y cada uno de los invitados se inspiró en su look de Met Gala favorito para su estilismo. Además, se presentaron los artistas Jandy Ventura, Chiquito Team Band y Mark B, quienes deleitaron a los invitados con merengue, salsa y música urbana.

Mark B, quien tiene una canción en la que colabora con Tania Medina, titulada “Enamórate de Ti” fue el encargado de cantarle el cumpleaños. Por último y como sorpresa especial, la Dra. Maria Collado, mamá de la doctora, también cantó, sorprendiendo a Medina y animando a todos en la fiesta.

Por otro lado, hubo un panel de moda, llamado “Fashion Freak” dirigido por Jomari Goyso y Eddy Gomez al estilo Fashion Police, resaltando los maravillosos looks de los invitados. Además, se realizó una serie de entrevistas dirigidas por la Miss Universo República Dominicana y presentadora de televisión, Kimberly Castillo. Sin duda, fue un evento inolvidable lleno de arte, moda y sofisticación que mostró una vez más que República Dominicana y su gente están de moda.