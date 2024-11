Puntacana Resort anunció la segunda edición del Culinary Weekend, con el lema “Epicurean Escapes”, a celebrarse el 06 y 07 de diciembre en el restaurante Bamboo del hotel Tortuga Bay.

El evento contará con la participación de Leonor Espinosa, reconocida chef colombiana y propietaria del restaurante LEO en Bogotá, acompañada de su hija, la sommelier, Laura Hernández.

El restaurante LEO ocupó la posición número 8 de los 50 Best Latam en 2023 y posee actualmente el lugar 53 de los Worlds 50 Best. Mientras que, La Sala de Laura, de Laura Hernández, tiene la posición 80 en el listado de The World’s 50 Best Bars.

El Proyecto Grupo Leo busca a través de sus restaurantes Leo: La Sala de Leo, La Sala de Laura y de su Fundación Funleo, contribuir a la generación de alternativas sostenibles que aporten al bienestar de las comunidades étnicas y rurales.

La experiencia gastronómica continua el 10 y 11 de enero de 2025 con la participación del chef internacional, David Castro del Restaurante FAUNA en Valle de Guadalupe. El mismo ocupa la posición 100 en el listado de los Worlds 50 Best y en 2023 ocupó el 5 lugar en 50 Best Latam.