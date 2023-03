Periodistas del Caribe participan en Foro Latinoamericano sobre periodismo y religión

“Este foro ha sido una valiosa oportunidad para conocer la realidad de la relación en la región entre dos sectores con tanta incidencia en la sociedad. Ha sido un encuentro donde cada representante expuso cómo se da la relación periodismo-religión en sus territorios y sus propuestas para encausarla por un camino mas cercano, tomando en cuenta que son dos sectores con objetivos sociales tan parecidos, que son la búsqueda de la verdad y del bien común. Espero que este foro sea institucionalizado porque ha demostrado que el periodismo y la religión pueden ser grandes aliados en la promoción de la justicia, la inclusión y la dignidad de las personas” ponderó Juan Salazar, del Listín Diario.

De igual forma, Dario Rosario expresó que el evento fue “un seminario interesante y novedoso, porque no había participado en una reunión académica donde se analizara con tantos detalles y a cargo de especialistas la relación entre el periodismo y la religión. Me parece novedosa la vinculación de los aspectos jurídicos y comunicacionales. Lo más importante, considero, es facilitar criterios y técnicas que posibiliten un mejor manejo de los medios de comunicación por parte de las organizaciones religiosas, pues considero que estos no funcionan cuando se trata de evangelizar a través de ellos, mientras que pueden ser más efectivos si se usan para compartir conocimientos, historias y experiencias. En fin, este seminario abre la puerta a un debate acerca del tratamiento objetivo y útil para los pastores y para las iglesias sobre cómo manejar su propia comunicación. Me parece valido y se debe seguir profundizando el estudio del comportamiento de las iglesias y su uso de los medios de comunicación, particularmente de las plataformas y nuevas modalidades de comunicación que tienen características novedosas y poderosas que actualmente dominan el contacto, especialmente con la audiencia más joven”.

Para los organizadores, el Primer Foro Latinoamericano de Periodismo y Religión marca el inicio de lo que podría ser una larga tradición de celebraciones periódicas de este evento, según fue el interés manifiesto de periodistas y catedráticos participantes provenientes de Estados Unidos y toda la región latinoamericana.