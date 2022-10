Hard Rock International celebra la XXIII campaña PINKTOBER en asociación con chef Dominique Crenn

Dominique Crenn

Hard Rock International informó que continúa su apoyo la concienciación y la investigación sobre el cáncer de mama con su XXIII campaña anual PINKTOBER, que se lleva a cabo durante todo el mes de octubre.

A partir del 1 de octubre, las ubicaciones de Hard Rock en todo el mundo participarán en los esfuerzos de recaudación de fondos para apoyar a Hard Rock Heals Foundation, el brazo caritativo de Hard Rock, y las ganancias beneficiarán a la Sociedad Estadounidense del Cáncer y organizaciones benéficas locales.

Hard Rock ha donado millones de dólares para la investigación del cáncer de mama durante los últimos 22 años, con la campaña PINKTOBER. El año pasado, Hard Rock recaudó más de US$700,000, lo que representa la mayor cantidad que la compañía ha recaudado desde el inicio del programa en el año 2000.

El inicio de las activaciones de PINKTOBER de este año es una asociación especial con la chef de renombre mundial y sobreviviente de cáncer de mama Dominique Crenn.

Es un gran honor y orgullo que Hard Rock International apoye a las personas afectadas por el cáncer de mama en todo el mundo con nuestro 23° PINKTOBER anual. All is One es un lema de Hard Rock que estamos encantados de ver cobrar vida cada año a través de nuestro trabajo con la Sociedad Estadounidense del Cáncer, los miembros de la comunidad, los miembros del equipo y las organizaciones benéficas locales, en beneficio de una causa tan importante”, dijo Jon Lucas, director de Operaciones de Hard Rock Internacional. “Este año, estamos orgullosos de asociarnos con la Chef Dominique Crenn, sobreviviente de cáncer de mama, que comparte nuestra pasión por crear conciencia y retribuir a las organizaciones benéficas y comunidades locales”.

Asociación con chef Dominique Crenn

Este año, Hard Rock se asocia con la chef francesa de renombre mundial y sobreviviente de cáncer de mama, Dominique Crenn, quien actualmente es la única chef mujer en los Estados Unidos en obtener Tres Estrellas Michelin para su restaurante Atelier Crenn, en San Francisco, California. En asociación con Crenn, Hard Rock creará un menú por tiempo limitado de tacos de camarones al estilo de Baja disponible exclusivamente en Hard Rock Cafés de todo el mundo, con una parte de las ganancias donadas a una organización benéfica local elegida por los cafés, en Hard Rock Santo Domingo estará realizando su donación a la Fundación Mujeres Solidarias.

Todas las divisiones de la empresa, incluidos Hard Rock Cafés, Hotels and Casinos en todo el mundo, participan en la campaña con eventos locales. Los miembros de la comunidad que deseen mostrar su apoyo y participar en PINKTOBER pueden visitar su ubicación local de Hard Rock y participar en activaciones de recaudación de fondos en beneficio de la Sociedad Estadounidense del Cáncer y los socios benéficos locales del 1 al 31 de octubre de 2022. Para obtener más información sobre Hard Rock International y cómo puede apoyar a PINKTOBER, visite www.hardrock.com/pinktober.

Acerca de Hard Rock Heals Foundation

La Fundación Hard Rock Heals es una organización benéfica registrada y supervisa todo el alcance filantrópico de Hard Rock International. La música es energía; despierta emociones, inspira, conecta y restaura. La Fundación Hard Rock Heals existe para mejorar vidas a través del poder de la música. Desde su creación en 1971, Hard Rock International ha unido a la gente a través del poder de la música. Hemos desarrollado asociaciones con artistas que van desde emergentes hasta icónicos en apoyo de esfuerzos caritativos en todo el mundo. La Fundación Hard Rock Heals brinda subvenciones y asistencia a personas cuyo objetivo es sanar a través del poder de la música. Las asociaciones con organizaciones centradas en la música y de ideas afines le permiten a Hard Rock Heals Foundation la oportunidad de mejorar vidas y promover el bienestar.

Acerca de Hard Rock

Hard Rock International (HRI) es una de las compañías más reconocidas a nivel mundial con lugares en más de 70 países que abarcan 265 ubicaciones que incluyen Rock Shops®, lugares para presentaciones en vivo y cafés propios, con licencia o administrados.

Sobre Dominique Crenn

Al crecer en Bretaña, Francia, Dominique Crenn desarrolló un gran interés por la cocina gracias a sus padres, quienes celebraban la buena mesa. Impulsada por su pasión por crear un proyecto profundamente personal, Dominique Crenn abrió Atelier Crenn, un lugar para expresar su herencia y una oda a la "culinaria poética".

Acerca Fundación Mujeres Solidarias

La Asociación Mujeres Solidarias Incorporadas (AMSI), Es un grupo de apoyo a sobrevivientes de cáncer de mama, institución sin fines de lucro creada para brindar apoyo emocional a mujeres diagnosticadas y sobrevivientes de cáncer de mama y colaborar con el diagnóstico temprano, a través de campañas de orientación. El 18 de noviembre del año 2004 un grupo de mujeres amigas sobrevivientes y preocupadas en formar un grupo de apoyo, que contribuyera la mejoría de la calidad de vida, física y emocional de las afectadas, asimismo como colaborar con el diagnóstico temprano. Este grupo fundador es integrado por mujeres sobrevivientes de cáncer de mama