FedEx anunció los ganadores de la tercera edición del Programa FedEx para micro y pequeñas empresas en República Dominicana por un valor de US$ 84,000 distribuidoras a cinco emprendedoras. El objetivo de esta iniciativa es brindar a la comunidad emprendedora un impulso para maximizar su potencial y seguir creciendo.

El emprendimiento Quimaca SRL fue seleccionado como el gran ganador del certamen y recibió un premio de US$ 25,000. Por su parte, ARTE POP RD ocupó el segundo lugar y recibió USD$ 20,000.

En tercer lugar, fue la marca de producción sostenible Our Flavour, con un premio de US$ 16,000. Con un monto de US$ 13,000, fue Grupo Motiva y con US$ 10,000 Inclusive Sing 4all, fabricantes de señalética de braille.

En esta convocatoria, más de 7,500 concursantes, entre micro y pequeñas empresas, emprendedores y profesionales independientes, participaron del proceso que estuvo activo desde el 18 de septiembre hasta el pasado 20 de diciembre de 2023.

“Emprendimientos como estos están dando forma al futuro de los negocios en República Dominicana y estamos encantados de destacar su talento", dijo Basil Khalil, vicepresidente de operaciones de FedEx Express para el Caribe y Centroamérica.

“En FedEx, estamos comprometidos en brindar a este segmento los recursos, herramientas y soluciones para ayudarles a acelerar su negocio en el escenario internacional", agregó.

Por su parte, Viviana Rufino, fundadora de la marca ganadora, comentó: "recibir el premio del Programa FedEx para Micro y Pequeñas Empresas representa una oportunidad extraordinaria para llevar nuestro negocio a un nuevo nivel. Con este respaldo, planeamos acelerar nuestra producción y lanzar una gama aún más amplia de productos para el año 2024”.

“La inspiración detrás de nuestro negocio radica en la libertad de crear un impacto positivo tanto a nivel local como global. Nos impulsa el deseo de dinamizar la economía de nuestra comunidad a través de empleos dignos y equitativos en nuestra fábrica ecológica”, agregó Rufino.

Todos los emprendimientos finalistas fueron resaltados por sus estándares de innovación y su enfoque de sostenibilidad, requerimientos primordiales para finalmente elegir a los cinco ganadores.

FedEx tiene una sólida base de clientes pymes en países de todo el mundo, a quienes provee respaldo con soluciones comerciales personalizadas.

El Programa FedEx para micro y pequeñas empresas, iniciativa adicional de apoyo para este sector, fue lanzado por primera vez en República Dominicana en 2021.