Con la presencia de clientes, socios, autoridades gubernamentales y los colaboradores, Excel, el grupo líder en banca de inversión del país, celebró su vigésimo segundo aniversario con una misa de acción de gracias oficiada por el padre Luis Armando Silva en la Iglesia Nuestra Señora de la Altagracia.

Durante la ceremonia, el presidente de Excel, Alberto Cruz Acosta, agradeció los logros alcanzados de la entidad: “Siento una profunda gratitud y alegría por todo lo que juntos hemos logrado. Me llena de mucha satisfacción y orgullo ver cómo hemos crecido y evolucionado a ser una mejor empresa. Además, resaltó: “En momentos como este, es importante hacer una pausa y reconocer el valor de lo que hemos construido. No solo como empresa, sino como una comunidad que se ha sostenido con los valores que nos unen. Este aniversario no solo marca un hito en nuestra historia, sino que también nos recuerda la importancia de seguir trabajando con integridad y fe.”

Cruz Acosta destacó que la verdadera riqueza de Excel no se mide en cifras, sino en las relaciones que ha construido y el impacto que ha generado como equipo en su entorno. Además, subrayó, que este aniversario renueva la determinación de la empresa de seguir avanzando, manteniendo la excelencia como su norte. Invitó a los presentes a seguir construyendo juntos un futuro donde los desafíos se transformen en nuevas oportunidades y donde el crecimiento sea el reflejo del esfuerzo colectivo.

“Desde el primer día hemos contado con el apoyo incondicional de nuestros clientes, socios, colaboradores, reguladores y autoridades. Ustedes han sido el motor detrás de cada logro, quienes han confiado en nuestra visión y se han sumado a ella con esfuerzo, dedicación y compromiso.”

Asimismo, reconoció que este viaje no ha estado exento de retos, pero que cada desafío ha sido una oportunidad para crecer y fortalecer el propósito de Excel. La conmemoración del vigésimo segundo aniversario reafirma el compromiso de Excel de seguir liderando en el sector de la banca de inversión, impactando positivamente al país.

Entre las autoridades presentes se destacaron Ernesto Bournigal Read, superintendente del Mercado de Valores; Napoleón Estévez, presidente del Tribunal Constitucional; y Joel Santos, ministro de Energía y Minas.