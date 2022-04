Elisa Peña, de El Libertador de Herrera a las pasarelas de París

La joven modelo dominicana Elisa Peña, ha logrado ser contratada por importantes marcas europeas, que la han colocado en el mapa de la moda internacional.

"Me faltan palabras para expresar lo agradecida que me siento con Dios, mi familia y las agencias por esta oportunidad de representar a mi país internacionalmente", expresó de entrada Peña, quien es oriunda del barrio Libertador, de Herrera y está firmada por la prestigiosa agencia Néfer Models Management, de la coaching Nileny Dippton y Dominican Top Model.

Entre los trabajos que ha realizado hasta el momento, el primer show con la famosa marca Off White, así como las reconocidas casas Gucci, Christian Dior, Hermes, Cartier y Chanel.

"Entiendo que para una modelo lograr el éxito, así como en cualquier otra profesión, se debe estar bien enfocado. El mundo de la moda es maravilloso pero te puede devorar si no estás clara en tus metas y objetivos", dice segura de sí.

En ese mismo tenor, Peña, quién es la más pequeña de sus hermanos, aconseja a las chicas jóvenes a amar su cuerpo y desarrollar su autoestima.

"Cuando tenía menos edad me acomplejaba por mi estatura, porque siempre he sido alta y no tenía buena postura. Mi familia siempre me corregía y tengo una prima que me insistía en que podría ser modelo. Producto de eso mi madre me llevo a mi agencia madre Nereyda Bravo, donde empecé el modelaje", detalló.