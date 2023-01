Dominicana Andreina Martínez en la semifinal de Miss Universo

Las candidatas de Puerto Rico, República Dominicana, Perú, Portugal, Venezuela, España y Colombia pasaron este sábado junto a otras nueve candidatas a la semifinal del concurso Miss Universo 2022 , que culminará esta noche en Nuevo Orleans (sur de EE.UU.) con la elección de la sucesora de la india Harnaaz Sandhu, Miss Universo 2021.

TOP 16 here she comes! Way to go DOMINICAN REPUBLIC! #MISSUNIVERSE The 71st MISS UNIVERSE Competition is airing LIVE in the U.S. on @TheRokuChannel pic.twitter.com/L7t1GB0LwN

— Miss Universe (@MissUniverse) January 15, 2023