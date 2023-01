Acento gana premio a la Innovación Periodística de Intec

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) y la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana entregaron la primera edición del Premio a la Innovación Periodística a los ganadores de las categorías periodismo de investigación digital, audiovisual y medio de comunicación innovador.

Fueron reconocidos periodistas y medios de comunicación que hacen un periodismo con elementos innovadores, responsable y apoyado en la investigación profunda de los hechos.

El premio al Medio de Comunicación Innovador fue para el periódico digital Acento.com, por su crecimiento y expansión a través de los medios digitales de mayor alcance y su adaptabilidad a cada plataforma.

Recibió como premio una estatuilla y una beca completa de maestría para uno de los colaboradores del medio.

Asimismo, Ashley Presinal y Nasha Cruz, periodistas del Listín Diario, fueron las ganadoras en la categoría Periodismo Digital de Investigación por la serie de publicaciones “Visas dominicanas en Haití: 3,700 millones de pura discrecionalidad” y “Renovaciones de pasaportes en el exterior: Una mina de dólares”.

Las ganadoras de la categoría Premio Digital de Investigación recibieron un premio metálico de 150 mil pesos, así como una estatuilla.

El jurado estuvo integrado por Roberto Hernández, periodista y profesor de la Universidad del Sur de California; Charo Henríquez, jefa de desarrollo y soporte de la sala de redacción de The New York Times; Emmanuel Martinez, reportero de datos en el equipo de investigación de The Washington Post; Florencia Coehlo, columnista del periódico La Nación y Mariana Santos, fundadora de la plataforma Chicas Poderosas.

La entrega, que se realizó en el Centro de Cultura Digital del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), ubicado en la Zona Colonial