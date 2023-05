Seguridad social: Avances palpables, carencias y distorsiones

Bernardo Matías.

Al cumplirse 22 años de la Ley de Seguridad Socia, que incluye el sistema de pensiones y el sistema de salud, Bernardo Matías, profundo conocedor de la materia, analiza lo que se ha logrado, pese a que todavía se necesita hacer mucho para mejorar los servicios de salud de la República Dominicana.

Matías, en su segmento El Hombre de los Viernes, del programa A PARTIR DE AHORA, de ACENTO TV, explica que entre los aciertos se pueden resaltar:

República Dominicana ha alcanzado la cobertura universal, con uno de los más altos porcentajes de cobertura de aseguramiento en salud en todo el continente latinoamericano.

"Para el 2005 sólo el 2.8% de la población total estaba afiliada a la seguridad social, equivalente a 253,374 afiliados. A enero 2023, el 98% de la población nacional cuenta con un seguro de salud, esto es 10,458,458 afiliados", preicsa.

Alcance del régimen subsidiado, que al día de hoy incluye a 4 millones 843 mil 842 afiliados.

También, se ha avanzado en la inclusión del núcleo familiar, al trascender la visión excluyente del IDSS (trabajadores-núcleo familiar), se cuenta con un PDSS más equitativo que las viejas igualas médicas, y se incluye a las embarazadas y a los adultos mayores.

Matías también valora el avance en la inclusión de las mujeres y en la cobertura de las llamadas enfermedades de alto costo.

Lo negativo e injustificable

Se ha impactado poco de manera positiva en los indicadores de salud, después de 22 años de seguridad social.

"No hay argumentos que justifiquen que después de 22 años no se haya hecho una reforma de la reforma. La seguridad social no se ha traducido en cambios trascendentes en los indicadores y los resultados de salud", precisa.

Ver el informe completo de Bernardo Matías, referido solo a la parte de salud de la seguridad social, y no a la parte de pensiones:

