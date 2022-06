Madre denuncia Plaza de la Salud retiene a su recién nacida por deuda de RD$77, 848

Milagros tuvo un parto prematuro y a raíz de esto su niña, que nació con varias dificultades, tuvo que quedarse ingresada en el Hospital General Plaza de la Salud por unos 27 días, hasta quedar fuera de riesgo.

Este lunes los doctores le dieron el alta médica a la niña de Milagros pero aún no ha podido llevarsela a casa hasta que no complete el pago de la factura por internamiento. La hospitalización costó 740,536 pesos, suma de la cual el seguro cubrió casi la totalidad. Pero falta por pagar 77, 848 pesos.

Como Milagros no cuenta con esta cantidad de dinero solicitó hacer un acuerdo de pago con el hospital, ofreciendo un adelanto de 15 mil pesos, sin embargo, la repuesta del centro, según la joven, fue que ellos “no hacen acuerdo de pagos con asegurados”.

“La niña nació prematura, ella tuvo que quedarse ingresada pero yo no tengo el dinero completo que el hospital me está pidiendo, mientras tanto la cuenta sigue aumentando porque ella está ocupando un espacio allá”, explicó Milagros.

Agregó que luego de insistir para conciliar el crédito, el hospital le propuso hacer el acuerdo si pagaba 35 mil pesos de adelanto.

“Nosotros no tenemos ese dinero, mi esposo está en la calle viendo a ver cómo lo consigue. Yo solo quiero que me entreguen a mi hija. Yo quiero pagar solo tengo 15 mil y ellos no me lo aceptan”, lamentó.

Respuesta del hospital

ACENTO contactó al centro de salud, el cuál confirmó el caso de Milagros y verificó que ciertamente la paciente tenía una situación pendiente en la unidad de créditos.

La Plaza de la Salud a través de su departamento de Comunicaciones, explicó que la política en estos casos y aseguró que a la paciente se le brindó la facilidad de hacer el acuerdo con un 50%, que en este caso serían 35 mil pesos aproximadamente.

“La política es que se hace un acuerdo de pago de un 70% pero a la señora se le brindo la facilidad de hacer el acuerdo con un 50% del monto adeudado que son unos 77 mil pesos aproximadamente”, aclaró.

El centro informó que verificarán con la gerente del área de crédito para ver si este caso puede ser resuelto.

Ante este caso la Coalición para la Seguridad Social Digna, manifestó que con estos hechos se demuestra la ineficiencia del modelo de negocios de salud.

"Con estos hechos que son prácticamente diarios, se demuestra que el modelo de negocios tiene secuestrada a la salud, e incluso secuestra y abusa a las personas, violando derechos humanos", manifestó.

El Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS) está dirigido técnica y administrativamente por un Patronato, creado mediante el Decreto número 131, y aunque recibe fondos del Estado y fue construido y equipado con dinero de los contribuyentes, no pertenece a la Red Pública de Servicios de Salud.

Retener un paciente es ilegal

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) explicó que retener a un paciente ya sea vivo o muerto es ilegal y penado por la ley.

"Es un derecho común. La retención de pacientes por deudas está prohibido, eso es penal. El acuerdo de pago es legal y los centros de salud deben acceder a ello", apuntó.

La entidad informó a este medio que tienen el caso de esta paciente en sus manos y que ya están procediendo para sacar a la bebé de Milagros del hospital.

"Nosotros tenemos un acuerdo con la Procuraduría y lo que estamos haciendo es contactando al procurador de salud para sacar a la niña", aseguró