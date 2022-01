Las imágenes cardiacas en RD, avances y desafíos

Sobre el estatus actual, el futuro y los desafíos de las imágenes cardiacas en República Dominicana conversamos con la doctora Leticia Rodríguez, cardióloga, especialista en imágenes cardiacas avanzadas y quien actualmente dirige esa unidad en el Departamento de Cardiología del Hospital Salvador B. Gautier.

Rodríguez es oriunda de la ciudad de Higüey, proveniente del seno de una familia con fundamentos cristianos, de la cual dice haber aprendido el amor hacia el prójimo y la determinación para siempre ir tras sus metas y luchar por sus sueños.

¿Qué la motivó a estudiar medicina?

Desde muy temprana edad me comencé a interesar por el increíble funcionamiento del cuerpo humano, ya siendo una jovencita, esto y el deseo de poder ayudar a otros me terminó de impulsar a elegir este camino difícil, pero a la vez increíble.

¿Cuál ha sido la principal satisfacción en estos años de servicio?

Creo que mi satisfacción más grande es ese sentimiento del deber cumplido que nos arropa cuando vemos que a través de nuestro trabajo la salud de un ser humano puede mejorar o bien evitar un desenlace fatal con un diagnóstico temprano.

¿Cuáles son los principales desafíos de trabajar en un hospital público?

No te voy a mentir, al día de hoy nuestro sistema de salud tiene muchos desafíos que enfrentar, el hecho de no tener ni contar con todo lo necesario para poder dar una atención que se adecue a los estándares internacionales, en cierto modo, nos limita. A veces no hay presupuesto, medicamentos que incluso no vienen al país o son muy difícil de adquirir. Son muchas limitantes, pero siempre estamos aquí con toda la voluntad, tanto yo, como el equipo que me acompaña.

¿Tiene mucha demanda el área de imágenes cardiacas avanzadas?

Nuestro departamento de imágenes cardiacas avanzadas recién está en pañales, pero estamos teniendo una demanda alta, ya que somos el único hospital público del país que ofrece este servicio, actualmente.

¿Cuáles son las principales afecciones de los pacientes que vienen al realizarse algún tipo de imágenes?

La mayoría de los pacientes que recibimos en el servicio son pacientes referidos por dolor torácico, ya sea típico o atípico, casi siempre con el objetivo de descartar enfermedad de las arterias coronarias.

Hábleme de su área de trabajo, ¿cuentan con los equipos necesarios?

En la actualidad, disponemos de un tomógrafo de 64 cortes, inyector y área de post procesado, apta para una lectura adecuada de las arterias coronarias, que bajo las condiciones óptimas ayudarían a hacer un buen estudio.

¿Cuáles son las principales necesidades de la unidad que dirige?

La Dra. Leticia Rodríguez analiza las imágenes de un paciente realizada por un tomógrafo Philips de 64 cortes.

Necesitamos otra workstation o estación de trabajo donde podamos post procesar las imágenes con alta definición. Estamos requiriendo un monitor portátil, un desfibrilador, entre otros equipos. Sería interesante e ideal poder comparar estudios previos de los pacientes que atendemos, eso para una mejor orientación diagnóstica y otros fines. Además de un área donde los pacientes puedan esperar el estudio sin someterse a estrés de los otros pacientes, esto para que ningún factor externo altere sus signos vitales. Apenas estamos iniciando, pero siempre es propio y bueno mejorar, eso nos haría más competentes y capaces.

¿Cuál es su principal aspiración?

Que la población vulnerable tenga los mismos derechos en materia de estudios especializados que aquellos que pueden visitar un centro privado, pues todos tenemos los mismos derechos en cuanto a la ley