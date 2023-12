Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante las celebraciones de fin de año en República Dominicana, el consumo de bebidas alcohólicas y la ingesta de medicamentos, pueden causar riesgos en la salud del dominicano.

La infectóloga, Elianet Castillo, alertó sobre el uso de alcohol y antibióticos, que pudiera ocasionar que disminuya la eficacia del antibiótico, la presencia de efectos adversos no deseados como náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor de pecho, mareos, sudoración e hipotensión.

“De manera intrínseca, algunos antibióticos tienen un riesgo de causar lesión al hígado por lo que el uso de alcohol al mismo tiempo pudiera contribuir y aumentar este riesgo”, manifestó la doctora del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades (CEMDOE).

Precisó que es importante utilizar antibióticos sólo cuando un profesional de salud certificado lo indique, y que antes de empezar el tratamiento, hay que asegurarse de conocer cuántos días, cuál es la dosis y cuántas veces al día hay que tomarlo.

“Los antibióticos no deben tomarse nunca por iniciativa sin la supervisión de un médico. Es muy importante no automedicarse ya que en muchos casos no estaríamos tratando correctamente la infección y, además, estaríamos propiciando la aparición de resistencias”, agregó.

Para la galena es importante tomar en cuenta que los antibióticos no son efectivos para combatir virus que, a menudo, son los responsable de procesos gripales, resfriado y faringitis de origen vírico.