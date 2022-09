Cuántos psiquiatras faltan en el país para satisfacer demanda del sistema

El director del departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, Alejandro Uribe aseguró que uno de los principales problemas que tienen los servicios de asistencia psicológica a nivel nacional es la falta de psiquiatras.

Precisó que, actualmente, hay alrededor de 240 psiquiatras que operan a nivel nacional y que se necesitarían más de 400 especialistas para satisfacer la demanda.

“En unas ciudades hay más que en otras, pero tenemos cerca de la mitad de los profesionales de la salud mental que requiere el país”, indicó.

Ante las denuncias de deficiencias en este sector, el psiquiatra reiteró que existe una escasez de personal calificado para operar en los distintos centros de salud mental del país.

“No hay tal desprotección como se piensa. Claro faltan recursos, pero dentro de los recursos que faltan, no solamente es un problema económico, es que no hay profesionales suficientes, y el Estado o el Ministerio de Salud Pública no tiene la culpa de que no haya muchos psiquiatras”, dijo.

El especialista añadió que no se puede hablar de un retroceso en términos de salud mental en República Dominicana y que las denuncias que han sido externadas en los medios de comunicación pueden atribuirse a un aumento de la demanda de estos servicios por parte de la población.

“No hay tal retroceso, hay por supuesto un aumento en la demanda de los servicios”, explicó.

Uribe aclaró que este auge en la demanda de servicios de salud mental no “necesariamente” significa que haya más trastornos mentales en el país, sino que hay más conciencia de la importancia de la ayuda psicológica