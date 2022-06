Cuáles son los requisitos para donar sangre en República Dominicana

La donación de sangre es un acto altruista y solidario con quienes lo necesitan. Este martes 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, establecido por la Organización Mundial de la Salud para agradecer a estas personas que voluntariamente acceden a donar sangre.

Con esta fecha, se busca también aumentar la concienciación mundial sobre la importancia de donar este tejido a cualquier paciente que presente una condición médica que requiera una transfusión de este tipo.

Actuamente, en República Dominicana la promoción y colecta de sangre se hace de forma espontánea, sin embargo es escaso, razón por la cual la Cruz Roja Dominicana y el Hemocentro Nacional realizan jornadas para motivar a la población a donar sangre.

¿Cómo puedo donar?

A la hora de donar sangre, el donante debe presentar su cédula y pasar la evaluación médica correspondiente que se realiza en el centro de donación. Además, no debe haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 24 horas.

Los donantes pueden ser voluntarios, es decir, que dona su sangre libre y espontáneamente, de forma frecuente, sin esperar que algún familiar o amigo necesite sangre. También existen los donantes de reposición o familiar, que donan sangre para alguien en particular, lo que significa que la donación dirigida implica que la sangre extraída del donante solo beneficiará a un receptor específico.

El donante deberá tener entre 18 y 65 años de edad y un peso mínimo de 110 libras, no estar embarazada o lactando y deberá estar en ayuno de 2 horas para donar sangre y 4 horas para donar plaquetas.

No haber padecido de Hepatitis tipo B, tipo C, VIH- Sida, Sífilis, entre otras y no haber recibido trasplantes de órganos.

Además, el donante no puede padecer de epilepsia, tuberculosis o enfermedades severas del corazón o cáncer.

Otro de los requisitos es no haberse realizado tatuajes, perforaciones o acupuntura en los últimos 12 meses ni haber tenido cirugía, accidente mayor, toxoplasmosis o meningitis.

En el caso de las mujeres, no haber tenido parto, cesárea o aborto en los últimos 6 meses.

Otros datos

En noviembre 2021, cuando se dejó en funcionamiento el Hemocentro Nacional, el ministro de Salud, Daniel Rivera, informó que el país cuenta con 99 bancos de sangre donde se colectan 115 mil unidades de sangre al año, cantidad que no cubre las demandas actuales, que deben ser 300 mil o 350 mil unidades.

El lema del Día Mundial del Donante de Sangre 2022 será “Donar sangre es un acto de solidaridad. Súmate al esfuerzo y salva vidas”; con esto se quiere destacar la contribución esencial de los donantes de sangre para salvar vidas y fortalecer la solidaridad en las comunidades