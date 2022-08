Asociación Nacional de Enfermería exige destitución de Mario Lama

El presidente de la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen), Mariano Suazo aseguró que, por las deficiencias registradas en el sector, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama debió ser de los primeros funcionarios públicos en ser destituidos.

“Yo pensé que ese sería el primer funcionario que se iba a ir de la administración pública”, expresó Suazo.

El profesional de la salud aseguró que, en reiteradas ocasiones, han solicitado al SNS la intervención de distintos centros hospitalarios que se encuentran en condiciones precarias, pero no han recibido una respuesta oportuna.

“Vamos y hemos visto hospitales que están a punto de derrumbarse y se lo enviamos al SNS con fotos y no hacen nada... Están dizque interviniendo hospitales, pero ¿cuáles son los hospitales que están interviniendo? Si nos vamos al hospital de Bánica, eso da ganas de llorar, si nos vamos al de Maimón ni se diga”, afirmó.

Suazo reiteró que hay demasiadas deficiencias en la salud dominicana, “porque los funcionarios que han puesto viven en las nubes y no hacen lo que tienen que hacer”.

Caso del Hospital Regional Dr. Jaime Mota

La Asonaen hizo un llamado este lunes a las autoridades sanitarias para que pongan en funcionamiento el área de (UCI) del Hospital Regional Dr. Jaime Mota que se se encuentra inhabilitada por “cuestiones insignificantes”.

Los problemas descritos por la organización describen inconvenientes con el tema del aire acondicionado y los circuitos de algunos aparatos tecnológicos.

“Esta unidad es una de las mejores áreas de (UCI) del país y está cerrada por el aire central y los monitores que no tienen circuitos, no es posible que este hospital no tiene dolientes”, indicó Mariano Suazo, presidente de Asonaen.

El enfermero agregó que exigen que se corrijan las situaciones presentes en el área de (UCI) y cirugía, un espacio “que cuando llueve cae más agua adentro que afuera siendo este un hospital recién remodelado” .

La entidad reiteró su llamado al gobierno “ya que este país no está brindando una salud de calidad a la población”