Análisis comparativo del sistema de salud propuesto por gobierno de Colombia y el modelo dominicano

Bernardo Matías.

Al analizar la situación del modelo de salud que existe en la República Dominicana en comparación con el proyecto de reforma al modelo de Colombia, presentado por el presidente Gustavo Petro, el especialista en seguridad social Bernardo Matías partió de las limitaciones a las que se ven enfrentados los dominicanos afiliados a las ARS, y cuáles soluciones tendrían en la reforma que se está debatiendo en Colombia.

Por ejemplo, es común que en la República Dominicana se limiten coberturas en casos de estudio médicos especializados, solo porque se considera que cuestan mucho o porque existan pocos centros de salud que tengan la tecnología o la capacidad para llevarlos a cabo.

De igual manera, se puede cubrir al afiliado una cirugía del cáncer de colon, pero no cubre el cierre de la colonostomía. O si un joven afiliado a través de sus padres sufre un accidente de tránsito, y de pronto su familia se entera de que no habrá cobertura de su internamiento y sus cirugías porque cumplió mayoría de edad y no han actualizado su afiliación.

De estos y otros problemas comunes en el sistema de salud dominicano, y las soluciones que en el caso de Colombia se harían con la reforma que plantea el presidente Petro, trató Bernardo Matías en su sección El Hombre de los Viernes, del programa A PARTIR DE AHORA, de ACENTO TV.

Ver la sección completa:

El programa A partir de Ahora, de Gustavo Olivo Peña, en Acento TV, se transmite en los siguientes canales y horarios:

También se puede disfrutar en el portal AcentoTV.do y Acento.com.do, además del canal de Youtube Acento TV.

-Canal 38 de CLAROTV,

- Canal 38 Cable Onda Oriental Santo Domingo Este y Tele Enlace Digital, Santo Domingo Norte.

-Canal 38 RETEVISA, cubren Santo Domingo Este

-UNICABLE, SRL en el canal 29

-En Altice por los canales 39 y 439-HD,

-Por el canal 455HD de BLOOM TELECOM en Higüey, Provincia La Altagracia,

-En el canal 54 en WindTvo

-Canal 36 en UNE Comunicaciones en Constanza, provincia La Vega.

-Y en el streaming 24/7 en tiempo real en nuestra página web www.acentotv.do