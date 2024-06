Hace ocho meses, Hamás lanzó un ataque sangriento contra Israel, ideado por Yahya Sinwar, líder del movimiento islamista en Gaza y considerado enemigo público número uno por los israelíes. Perseguido y en paradero desconocido, la inteligencia israelí lo conoce sin embargo íntimamente, pues ha pasado 22 años entre rejas en Israel. Durante su encarcelamiento, fue operado de un tumor cerebral descubierto por el dentista de la prisión.

Por Sami Boukhelifa

Yuval Bitton habla una mezcla de hebreo y árabe. Hace 20 años, en otra vida, este dentista israelí recibió en su consulta a un preso. Número del reo: 73 33 33 5. Apellido: Sinwar. Nombre: Yahya.

“En aquella época traté a Sinwar varias veces. Pero en 2004 le salvé la vida. Había ido a la clínica de la cárcel porque se encontraba mal. Me di cuenta de que estaba sufriendo un derrame cerebral. Lo enviaron al hospital Soroka de Beer Sheva, donde lo operaron de urgencia. Tenía un tumor en el cerebro. Salió adelante. Después me dio las gracias por haberle salvado la vida”, cuenta Bitton.

Cuatro años después, en 2008, el dentista cambió la bata blanca por el uniforme de oficial. Ahora es oficial de inteligencia. Mirando atrás, ¿se arrepiente de haber salvado la vida de Yahya Sinwar? La respuesta es “no”. "En primer lugar, porque soy médico. Y en segundo lugar porque, como judío, tengo valores. Crecí con ellos. No me motiva el odio a mi enemigo", explica.

“Están librando una guerra religiosa. Es la yihad. Y punto"

En la cárcel, Yuval Bitton se codeó no sólo con Yahya Sinwar, sino también con todos los futuros dirigentes de Hamás. “Pasé cientos de horas hablando con Sinwar, Salah Arouri, Taoufik Abu Naim y toda la cúpula de Hamás", afirma. “¿Qué puedo decir de Sinwar? Es un fiel reflejo de Hamás en Gaza, que es diferente de Hamás en Cisjordania. En Gaza, la rama de Hamás es muy radical. Para esta gente, no puede haber compromiso, diálogo ni paz. No están librando una lucha nacional palestina. En 2011, estos líderes de Hamás fueron liberados como parte de un intercambio de prisioneros. Yuval Bitton se opuso a esto. Para él, fue una muy mala decisión. "¿Qué pasó el 7 de octubre? No es sólo que lo sospechara. Sino que sabía que iba a ocurrir. Lo oí. La gente de Hamás nunca lo ocultó", lamenta.

A la pregunta de por qué el gobierno israelí ha aceptado a sabiendas financiar a Hamás todos estos años, Yuval Bitton responde detallando las razones, con frustración y lucidez. “Israel cometió un error estratégico", afirma. “En primer lugar, no entendimos que no se puede comprar una organización religiosa. Lo único que se consigue con dinero es alimentar su fanatismo. En segundo lugar, pensamos que era una buena idea tener a la Autoridad Palestina en Cisjordania y a Hamás en Gaza. Se odian mutuamente. Divide y vencerás. En lugar de aplastar a Hamás en 2007, cuando tomó el poder en Gaza, lo dejamos prosperar. Levantamos una valla, pensando que eso bastaría para encerrarlos. Fue un error fatal y, una vez más, un completo malentendido de la situación”.

El 7 de octubre de 2023, Hamás rompió la valla de seguridad en 29 lugares y llevó a cabo el ataque más mortífero de la historia de Israel. Murieron casi 1.200 personas, entre ellas el sobrino de Yuval Bitton.