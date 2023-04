Yoli, metáfora de las violencias del sur de Córdoba

Tercera entrega del “Proyecto Rafael”, en colaboración con el consorcio de periodismo de investigación Forbbiden Stories. A través de la historia de una gobernadora indígena hacemos un retrato del despojo, contaminación y violación a los derechos de las comunidades étnicas del sur de Córdoba, un territorio en disputa entre la gran minería y los grupos ilegales. Víctimas de masacre y desplazamiento forzado, los indígenas zenú del Cabildo Bello Horizonte fueron reubicados a seis kilómetros de Cerro Matoso S.A., la mina de níquel a cielo abierto más grande del continente. Sin explicación, una sentencia de la Corte Constitucional los excluyó de las medidas que la empresa debe cumplir en beneficio de las comunidades de su zona de influencia. Elperiodista Rafael Morenoinvestigaba el caso antes de ser asesinado en circunstancias no elucidadas.Por Angélica Pérez y Aabla JounaïdiDe todos los municipios del sur de Córdoba el más peligroso es Montelíbano. En eso coinciden los periodistas y activistas que compartennuestramesa. De hecho, aquí asesinaron a Rafael Moreno, apunta uno de ellos.Y este es justoel lugardonde hemos dado cita aYoli de la Ossa, la gobernadora del Cabildo Indígena zenúBello Horizonte.Llega acompañada de su sempiterna sonrisa y cuatro guardaespaldas. “Dos pertenecen a la Unidad Nacional de Protección de Víctimas. Y dos son compañeros de la Guardia Indígena porque, honestamente, yo no confío en el Estado. Usted sabe, uno lleva la ‘malicia indígena’ desde que nace”, explica Yoli con ese humor y desparpajo propios de la gente del Sur de Córdoba, una de las regiones más violentas de Colombiadonde campean los grupos armados ilegales, la gran minería legal y la violencia hacia las comunidades.“Aquí donde estoy, soy víctima de homicidio, desplazamiento y amenaza”. Alcuñado lo asesinaron los grupos guerrilleros y alhermano los paramilitares, precisa.1 “Fue Mancuso”. Su voz se transforma en un hilo delgado ynerviosocuando nombra al temible comandante paramilitar, Salvatore Mancuso, que ordenó las dos masacres contra su comunidad enel municipio deTierralta.Afinales de los años 1990,las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) convirtieron a este territorio ancestral de indígenas zenúesen feudo del paramilitarismo de extrema derecha, el narcotráfico y la contrainsurgencia.Fue allí donde se firmó la piedra fundacional de la parapolítica: el Pacto de Ralito.2“Losparasnoshicieron la primera matanza el 8 de septiembre de 1997. La segunda, un año después: el 26 de marzo. Esa vez,asesinarona ocho personas y nos dieron 24 horas para abandonar nuestro territorio. Dijeron que, si no nos íbamos, nos mataban a todos.”. Las 420 personas se suman a los cien mil desplazados por masacres perpetradas en el sur de Córdoba desde la década de los 80 hasta comienzos de este siglo, y que constituyeron el 47% de las matanzas de todo el departamento.3Minería legal y grupos ilegales se disputan el territorio“Vivíamos en zona de parques”dice con nostalgia.Se refiere alParque Nacional Natural Paramillo,décimaárea protegida más grande del país, zona hidrográfica, reservorio de biodiversidad, región de amplias reservas forestales y de gran importancia geoestratégica.Detrás de esa intrincada geografía se han escondido los cultivos de coca y los grupos armados al margen de la ley que remplazan al Estado: lasextintasguerrillasFARC y EPL, luego los escuadrones del paramilitarismo de extrema derecha y actualmente el Clan del Golfo, “la organización criminal, ligada al narcotráfico y a la minería ilegal, más poderosa del país desde el punto de vista militar”,nos decíadías atrásel senador IvánCepeda, estandartede la denuncia de los lazos entre la política y el narco-paramilitarismo en Córdoba.El sur de Córdoba también es un paraíso para la gran minería:existen60 títulos mineros vigentes,entrenacionales e internacionales y 180 solicitudes para explotación.Fuente del recuadro: Anaya J. y Coronado S. (2014). Una mirada al extractivismo en el Sur de Córdoba. Córdoba La Tierra y el territorio, aportes para el debate. Bogotá. Cinep y Programa por la PazLa misma región es una tierra ensangrentada y de despojo:desde la implementación del proceso de paz en Colombia, en 2016, hasta el año 2020,fueron asesinados37 líderes sociales enel sur de Córdoba (Fundación Cordobexia). 11 más de 2020 hasta la fecha (Indepaz).Entre 1996 y 2012, fueron víctimas de desplazamiento forzado 213.701 personas de siete municipios del sur y la capital, Montería. Dicho éxodo implicó el abandono por violencia de 11.832 hectáreas. En ese mismo lapso y en los mismos territorios se concedieron para extracción minera 68.104 hectáreas. “Nadie nos dijo nada”Tres años estuvo desplazada la comunidad indígena de Yoli.“El 24 de abril de 2021 el Incora –actual Agencia Nacional de Tierras- nos reubicó en el corregimiento La Dorada en San Joséde Uré”.Empezabauna nueva vida para ellos… a seis kilómetros de Cerro Matoso S.A.“No sabíamos que la mina estaba tan cerca. Nadie nos dijo nada”. Muy pronto sabrían los que es vivir en la zona de influencia de una de las minas de níquel a cielo abierto más grandes del mundo: “Las especies empezaron adesaparecer, los cultivos de plátano y deajíno daban fruto.Veíamos caer unpolvito amarillo, entonces colocamostotumitasde calabaza en los techos de las casasycomprobamos que sellenaban deese polvito. Como no tenemos agua potable,nos ha tocado siempre recolectaragua lluviaque ya viene con esa escoria. La gente empezó a sentir mucha piquiña en las vistas y en la piel, dificultades para respirar. Y aumentaron los casos de cáncer al pulmón, a la matriz, al estómago y al seno”Yoli, gobernadora del cabildo desde 2004, lideró la batalla de su comunidad contra Cerro Matoso S.A.“El cacique trajo a expertos que hicieron un estudio. Comprobado el impacto, llamamos al diálogo a la empresa. No nos escucharon. Hicimos una marcha pacífica de dos días y nos echaron encima al ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). Entonces, en 2013 paramos la actividad de la mina. 38 días estuvimos allí”.En 2014, Bello Horizonte interpuso una tutela conjunta con los otros 8 cabildos que integran el Resguardo del Alto San Jorge pueblo zenú a la que se sumó el Consejo de Comunidades negras de San José de Uré. En ella denunciaban que la actividad de Cerro MatosoS.A.poníaen riesgo la existencia deesas comunidades étnicas.Cosa juzgadaEn 2017,la Corte Constitucional falló a favor de los indígenas y afrocolombianos que habitan en la zona de influencia del complejo minero. La empresa apeló. Resultado: Lefue anulada la condena de crear un fondo etnográfico para la indemnización y reparación de las víctimas. Perosobrevivió la orden que obliga a Cerro Matoso S.A a brindar atención medica permanente a las comunidadesyrealizar con ellas la consulta previa.Fatalidad! El fallo del Alto tribunal no cobija al Cabildo indígena Bello Horizonte. Su nombre y el del resguardo indígena Embera Katio-Dochama, partes del proceso desde el comienzo, desaparecen entre los cientos de páginas de la sentencia.“Si cobija a San José de Uré que está en el límite de la zona de influencia de la mina, por qué a nosotros no. Si los vientos que cargan la contaminación de Cerro Matoso S.A. pasan primero por mi cabildo. Si nuestro último cabildante vive a cinco minutos a pie del cerro. ¿Por qué nos excluyeron de la sentencia?» se pregunta la gobernadora indígena.“Cosa Juzgada” han respondido los tribunales en cada recurso de apelación. Ni siquiera indagan las razones por las que se excluyó al cabildo. Y no dan marcha atrás, afirma Pedro Villamarín, el abogado que representa a los indígenas de Bello Horizonte.El día llega a su fin y nos advierten que no es prudente viajar en esta zona cuando cae la noche.¿Y cómo sigue la gente de su comunidad?, preguntamos a Yoli antes de despedirnos.“Con problemas respiratorios y muriendo de cáncer. Mi esposo falleció a los 56 años de un cáncer que se le comió los pulmones. Mi hermana acaba de salir de quimioterapia. Y en el cabildo hay tres niños que han nacido sin ano y con los dos sexos. Sin paladar, con un solo ojo y un solo oído. Uno de ellos es mi nieto”.Los estudios médicos hechos a las familias de estos niños descartan causas genéticas, precisa.“Queremos investigar científicamente el origen de esas patologías. Pero eso cuesta mucho dinero.Y no lo tenemos”.