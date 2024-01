Hasta el 31 de enero, los aficionados a la fotografía y la naturaleza de todo el mundo están invitados a votar por su imagen favorita para que gane el Wildlife Photographer of the Year People’s Choice Award, un premio desarrollado por el Museo de Historia Natural de Londres. Mire nuestro diaporama.

“Desde un pez saltamontes defendiendo su territorio hasta un joven zorro londinense aprovechando una basura llena, las 25 inolvidables imágenes exploran la belleza del mundo natural y el impacto de nuestras acciones”, reza el comunicado del evento.

Wildlife Photographer of the Year es desarrollado y producido por el Museo de Historia Natural de Londres. Las fotografías fueron elegidas por el museo y un jurado internacional entre 49.957 candidaturas de 95 países. El público puede votar por su imagen favorita en línea o en la exposición Wildlife Photographer of the Year en el Museo de Historia Natural de Londres. La votación finalizará el 31 de enero de 2024.

“El ganador y las cuatro mejores imágenes se anunciarán en febrero de 2024 y se expondrán en línea, uniéndose a los ganadores del 59° concurso anunciados a principios de este año. Las imágenes del Premio del Público también se mostrarán en la exposición Wildlife Photographer of the Year en South Kensington hasta el cierre de la exposición el domingo 30 de junio de 2024”, precisa el comunicado.

Vota en línea por el ganador del Premio del Público aquí: www.nhm.ac.uk/wpy/peoples-choice

Según explica el comunicado, “Wildlife Photographer of the Year fue fundado en 1965 por BBC Wildlife Magazine, que entonces se llamaba Animals. El Museo de Historia Natural unió sus fuerzas en 1984 para crear el concurso tal y como se conoce hoy en día. En la actualidad, el concurso anual y la exposición itinerante están dirigidos y son propiedad del Museo de Historia Natural de Londres”.