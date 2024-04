Your browser doesn’t support HTML5 audio

26/04/2024

Kiev ha aprobado una nueva ley que obliga a censar militarmente a todos los ucranianos de entre 18 y 60 años que viven en el extranjero y Polonia ha declarado que está dispuesta a ayudar a Ucrania a repatriar a los nacionales que viven en su suelo. Un anuncio difícil de entender para la diáspora ucraniana en Polonia. Con el corresponsal de RFI en Varsovia, Adrien Sarlat.



En el centro de refugiados ucranianos de Varsovia, la noticia causa sorpresa. Para Lena, de 58 años, devolver a Ucrania a hombres en edad de combatir no tiene sentido. "Los que eran patriotas, los que podían luchar, ya están allí. Los que se quedan son los que no se ven empuñando un arma, los que no se imaginan matando a nadie, o simplemente tienen miedo", explica.

Un miedo que Natalia también intenta comprender. "Estos hombres deberían defender el país, pero esta medida no es más que una forma de retrasar la intervención de los países occidentales, una vez que todos nuestros hombres estén muertos", se lamenta.

Aleksandr tiene 60 años y, por tanto, ya no tiene edad para ser llamado a filas, pero insiste en que estar en el extranjero no le convierte en un mal patriota. "Mis hijos viven en Polonia desde hace más de seis años y yo no diría que son antipatriotas, porque están en todos los grupos de ayuda, recaudan dinero para el ejército, tejen redes de camuflaje militar, y lo que hacen es necesario. Incluso creo que son más útiles aquí que en Ucrania".

Actualmente, el 93% de los ucranianos que trabajan legalmente en Polonia tienen entre 20 y 59 años. Si Polonia cumple su amenaza, corren el riesgo de ser deportados al otro lado de la frontera.