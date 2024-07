Your browser doesn’t support HTML5 audio

09/07/2024 · 06:47 AM

Tras la segunda vuelta de las elecciones legislativas, en las que la izquierda llegó primera aunque sin la mayoría absoluta que le habría permitido formar un gobierno inmediatamente, las preguntas son múltiples y el futuro de Francia incierto. ¿Será posible lograr una estabilidad política con este panorama? El politólogo Gaspard Estrada, director del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC) en Sciences Po París, contestó a nuestras preguntas.

¿Cómo será nombrado el primer ministro?

Según la Constitución de la Quinta República, el presidente de Francia tiene toda la aptitud para nombrar a quien quiera, ya sea un miembro del Congreso o no. Sin embargo, está claro que, si nombra a un primer ministro que no está en capacidad política de formar un gobierno y de defender ese gobierno ante el Congreso, pues ese gobierno inevitablemente tendrá una vida muy corta.

El problema en este caso es que tenemos a tres coaliciones que tienen una suerte de minorías. La coalición que tiene la primera minoría, o por decirlo de otra manera, una mayoría relativa, es la coalición de izquierda. El gran problema que tiene la coalición de izquierda es que para obtener una mayoría absoluta y por ende votar las leyes, se necesitan 289 votos. Sin embargo, la coalición de izquierda tiene menos de 200 votos. Pues me parece que estamos apenas iniciando un proceso.

¿Es posible una coalición de la izquierda a la derecha?

Ninguna de las tres coaliciones está en capacidad de obtener 289 votos, que es la fórmula mágica para construir una mayoría absoluta. Entonces toda la problemática es cómo generar una mayoría política para producir reformas que tengan un impacto en la vida concreta de los ciudadanos y, por otro lado, mantener una forma de coherencia ideológica.

En ese sentido, la creación de una coalición que vaya de la izquierda a la derecha implicaría hacer concesiones de lado a lado, de parte a parte. Y si bien esto puede existir en otro tipo de democracias europeas, pienso en particular en Alemania, donde el parlamentarismo está bien acentuado y ese tipo de coaliciones no es una novedad, esto no es realmente la tradición política en Francia. Desde ese punto de vista estamos viendo horas inéditas y está claro que nada está definido al día de hoy.

¿Se logrará construir una mayoría política en el Congreso?

Los diferentes parlamentarios no comparten algunas visiones. Inclusive dentro del mismo programa, el Partido Socialista, por ejemplo, estima que la edad de la jubilación a los 60 años representa un objetivo que debe ser alcanzado, pero no especifica el método para llevar a cabo este objetivo. Cuando La Francia Insumisa es mucho más clara y quiere abrogar la reforma de las jubilaciones, que fue aprobada por el presidente Macron el año pasado.

Desde ese punto de vista, está claro que todas estas disonancias o diferencias entre estos parlamentarios van a comenzar a emerger en las próximas horas, en los próximos días. La gran pregunta que nos podemos hacer es: ¿hasta qué punto habrá una unidad programática para construir una mayoría política en el Congreso? Y me parece que, en función de este tipo de decisiones, ya tendremos una visión un poquito más clara de hasta qué punto se podría generar consensos y, por ende, generar una mayoría política que le dé estabilidad a Francia a poco más de dos años de las elecciones presidenciales.