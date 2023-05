Un tirador mata a ocho personas en un centro comercial de Texas, EEUU

Un tirador abrió fuego este sábado en un centro comercial del estado Texas, en el sur de Estados Unidos, y dejó ocho muertos antes de ser abatido, informaron las autoridades.

"Encontramos siete personas fallecidas en el lugar de los hechos. Transportamos nueve personas al hospital (...) De aquellos que transportamos, dos han muerto desde entonces", dijo Jonathan Boyd, jefe de bomberos de Allen, un suburbio de Dallas donde ocurrió el tiroteo. El tiroteo desató el pánico en Allen Premium Outlets, un extenso complejo comercial de Allen, 40 kilómetros al norte de Dallas, repleto de compradores el fin de semana. Un policía se encontraba en el centro comercial cuando se produjo el tiroteo sobre las 15H30 locales (20H30 GMT), dijo Brian Harvey, jefe del departamento de policía de Allen, estado de Texas. "Escuchó disparos, se acercó a los disparos, enfrentó al sospechoso y neutralizó al sospechoso", dijo Harvey. "También llamó a las ambulancias". No se dio a conocer la identidad del autor de los disparos. Su cuerpo, tendido en una acera, era uno de los siete cadáveres que se encontraban en el centro comercial cuando llegaron más policías. Entre los heridos llevados a hospitales cercanos, "tres están siendo operados de urgencia y cuatro" están estables, según el jefe de bomberos. Una de las víctimas tiene cinco años, declaró un trabajador de un hospital a NBC News. El gobernador de Texas, Greg Abbott, calificó el tiroteo masivo de "tragedia indescriptible". El presidente Joe Biden "fue informado sobre el tiroteo", dijo a periodistas un funcionario de la Casa Blanca. "Tenemos una deuda de gratitud con los primeros intervinientes que corrieron hacia el tiroteo y actuaron rápidamente para neutralizar la amenaza", declaró Keith Self, congresista republicano cuyo distrito incluye la ciudad de Allen. -Actuó solo - Imágenes difundidas por la CNN mostraban al tirador saliendo de un automóvil sedán en el estacionamiento del centro comercial y comenzar la matanza. Las autoridades pensaron en un primer momento que podía haber un segundo tirador, informó CNN. Pero la policía peinó las tiendas del centro comercial y Harvey dijo más tarde que la institución cree que el hombre, que según CNN llevaba equipo táctico, "actuó solo". Janet St. James, portavoz de Medical City Healthcare, que gestiona múltiples centros de traumatología en el norte de Texas, dijo que recibió a ocho pacientes del tiroteo con edades comprendidas entre los cinco y los 61 años, informó NBC News. Un hombre que llegó al centro comercial después de que su hija, que estaba dentro, le llamara por teléfono para contarle del tiroteo, también dijo a CNN que la policía le había informado de un posible segundo tirador. "Vimos a la policía en la puerta y nos dijeron que teníamos que irnos y que seguían buscando a la persona", declaró Jaynal Pervez, según CNN. "Ya no hay lugares seguros. No sé qué hacer". Pervez declaró posteriormente a la cadena CBS haber presenciado escenas caóticas en el estacionamiento del centro comercial. "Vi los zapatos por allí, teléfonos móviles de personas en la calle". Con más armas de fuego que habitantes, Estados Unidos tiene la mayor tasa de muertes por arma de fuego de todos los países desarrollados: 49.000 en 2021, frente a las 45.000 del año anterior. Se han producido más de 195 tiroteos masivos -definidos como cuatro o más personas heridas o muertas en un evento- en lo que va de año en Estados Unidos, según el Gun Violence Archive.