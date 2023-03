Un sismo de magnitud 6,5 deja 14 muertos en Ecuador y Perú

Un sismo de magnitud 6,5 que sacudió el sur de Ecuador y alcanzó a su vecino Perú dejó al menos 14 muertos, varios heridos y daños en edificaciones, según un balance oficial.

El temblor se registró a las 12H12 locales (17H12 GMT) y tuvo su epicentro en el municipio ecuatoriano de Balao, a unos 140 km del puerto de Guayaquil, y a una profundidad de 44 km, informaron autoridades. La presidencia de Ecuador dio un reporte de 13 fallecidos, 11 en la provincia de El Oro y dos en la provincia de Azuay. El saldo anterior era de 12 muertos. En la ciudad peruana de Tumbes, fronteriza con Ecuador, una niña de cuatro años falleció por el golpe de un ladrillo en la cabeza, según un reporte oficial. "Ahí donde está el charco de sangre, estaba jugando con mi otra sobrina y le cayó un bloque", dijo a la AFP David Alvarado, tío de la menor. El temblor se sintió con mayor fuerza en el sur de Ecuador, donde las personas salieron despavoridas a las calles. Una de las ciudades más afectadas fue Cuenca. "La gente salía corriendo, gritaban desesperados, toda la gente se bajaba de los carros (...) desesperada, corrían, gritaban, lloraban", dijo a la AFP Magaly Escandón, una vendedora de artículos de costura en esa ciudad de la zona andina. La Presidencia de Ecuador informó que "hay personas heridas que están siendo atendidas oportunamente en los hospitales", pero no dio cifras. El presidente Guillermo Lasso viajó a El Oro, donde visitó a heridos en un hospital, y luego se dirigirá a Azuay. "Acabo de terminar la visita a la ciudad de Machala (...) he ratificado el apoyo del gobierno, la disposición de recursos", dijo Lasso en un video pubicado en Twitter. - "Llamado a la calma" - Edificaciones desplomadas, paredes agrietadas, vehículos aplastados por escombros. En el centro histórico de Cuenca hubo también daños en algunas casas antiguas. El movimiento se sintió con fuerza en otras ciudades como Quito, Manabí y Manta, según usuarios en redes sociales. Lasso hizo un "llamado a la calma y a informarse por canales oficiales". Algunas vías cercanas a Cuenca quedaron bloqueadas por deslizamientos de tierra luego del terremoto. De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) el evento tuvo una magnitud de 6,8. En un comunicado, el gobierno de Chile manifestó su "solidaridad" con las víctimas en Ecuador y aseguró que hasta el momento no hay reportes de chilenos afectados por el sismo. Con menos intensidad, el temblor sacudió la costa norte y central de Perú. En Tumbes el sismo dejó 46 personas afectadas y 12 viviendas con daños, de acuerdo a un reporte oficial. Autoridades sismológicas de ese país informaron de un sismo de una magnitud de 7,0 pero horas más tarde corrigieron la medición a 6,7. - Dos por año - Desde el mediodía, bomberos y policías trabajan en la remoción de escombros y el rescate de posibles víctimas. El recuerdo del devastador terremoto de 2016 gravita en Ecuador. Con una magnitud de 7,8 grados el sismo dejó 673 muertos y destruyó poblados costeros, con pérdidas cercanas a los 3.300 millones de dólares. "Es una magnitud relativamente alta para lo que se tiene en el país. En la zona del golfo de Guayaquil hemos estado teniendo más o menos desde el 2017 en adelante alrededor de dos sismos con magnitud mayor a 5,0 por año", dijo Mario Ruiz, director del Instituto Geofísico ecuatoriano, en entrevista con la radio FM Mundo. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador, en Cuenca la fachada de una vivienda colapsó sobre un vehículo y dejó una persona fallecida. "Yo estoy con nervios, ni quisiera amanecer aquí", dijo a la AFP Carmelita Salazar, dueña de la casa afectada. Cerca, en la provincia de El Oro, se registraron tres muertos por la caída de una torre. Una primera réplica de magnitud de 4,8 se registró en Balao, Ecuador. "Después de las 12H13, la réplica más grande ocurrió a las 12H22. Tenemos alrededor de unas ocho réplicas", dijo Ruiz. El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada de Ecuador aseguró que el temblor "no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami" en el Pacífico.