24/05/2024 · 04:07 AM

El Festival de Cannes presentó al jurado un drama en India y una cinta romántica francesa inspirada en una novela.

El jurado del Festival de Cannes vio este jueves la película de la primera directora india Payal Kapadia y con título luminoso, All we imagine as light (Todo lo que imaginamos como luz).

Narra la historia de dos enfermeras en un hospital en Mumbái, atrapadas cada una en su propio laberinto.

Una de ellas se quedó sola tras la emigración de su esposo a Alemania. La otra, tiene un novio pero no encuentra la manera de encontrarse en la intimidad con él.

Estas dos mujeres encontrarán la forma de hablar de sus bloqueos y heridas durante un viaje a un pueblo cerca del mar.

Kapadia filma con delicadeza la situación inextricable de estas mujeres en una sociedad compleja como es la india, con sus desigualdades sociales, lenguas y religiones.

Amor de colegio

El francés Gilles Lellouche mostró su película L’amour ouf (Amor loco), una comedia romántica ambientada en el norte de Francia en los años 80 y 90.

En esta adaptación de una novela del irlandés Neville Thompson, Jacqueline y Clotaire se enamoran locamente en el colegio. Ella es de buena familia y creció sin su madre, él es un rebelde sin causa de un hogar humilde y violento.

Viven un idilio adolescente hasta que Clotaire es acusado injustamente de asesinato durante un robo armado y condenado a 12 años de cárcel.

En los papeles estelares Lellouche escogió a la pareja más poderosa del cine francés actual: François Civil y Adèle Exarchopoulos, actriz ultra reconocida desde La vida de Adèle.

En esta cinta que mezcla comedia, drama y acción también brillan dos estrellas nacientes: la talentosa Mallory Wanecque y el prometedor Malik Frikah.