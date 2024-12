Your browser doesn’t support HTML5 audio

30/12/2024

Desde el segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca hasta el regreso de bandas de música históricas como Oasis pasando por un más que saturado calendario de fútbol, RFI le adelanta algunos de los acontecimientos que marcarán las páginas del calendario del año que vamos a estrenar. Nombres como los de Marco Rubio o Kaja Kallas destacarán en el plano internacional.

Donald Trump será investido 47º presidente de Estados Unidos el próximo día 20 de enero, once semanas después de su aplastante victoria ante Kamala Harris. El republicano jurará el cargo en el Capitolio, sede del poder legislativo en Washington asaltado hace cuatro años por sus partidarios, que rechazaban su derrota en las anteriores elecciones presidenciales. Pese a cuatro acusaciones y una condena penal, el magnate de 78 años protagonizó un insólito regreso a la Casa Blanca tras una campaña fuera de lo común, marcada por dos intentos de asesinato.

Sus sorprendentes nombramientos –Elon Musk para el Departamento de Eficiencia Gubernamental o el escéptico de las vacunas Robert F. Kennedy Jr para el de Salud– prometen un nuevo orden en Estados Unidos y el mundo. Su nacionalismo augura el regreso de un Estados Unidos que imponga su ley, puesto que el presidente electo prefiere las relaciones transaccionales y de poder al multilateralismo.

El regreso de Trump es uno de los grandes acontecimientos que nos prepara 2025, pero no el único. En el plano internacional 2025 vendrá asociado también a las dos nuevas caras que se encargarán de la política exterior tanto en EE.UU. como Europa con la nueva comisión Von der Leyen. Marco Rubio será el primer hispano en ocupar el puesto más alto de la diplomacia estadounidense con la nueva administración Trump. En el caso europeo, los ojos estarán puestos en la estonia de 47 años Kaja Kallas. Kallas ha abandonado su despacho de primera ministra de Estonia y acaba de desembarcar en Bruselas. Los próximos cinco años será la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Seguridad: la voz y el puño de Europa en el mundo. Muy beligerante contra Putin en la guerra de Ucrania, tendrá que lidiar también con China e Irán; los conflictos de Oriente Próximo, y construir una defensa europea.

Saturación de fútbol y pico de gases de efecto invernadero

¿Será 2025 el año en que se detenga el aumento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero? Los investigadores se muestran cautos, atentos a las señales de China, el mayor contaminador del mundo, donde se espera que el crecimiento de las emisiones de CO2 procedentes de la combustión de petróleo, carbón y gas sea prácticamente nulo desde 2024.

Dado la importancia del país (30% de las emisiones mundiales), el impacto sería planetario. Glen Peters, de Global Carbon Budget, no se sorprendería si el pico mundial llegara en los próximos años. "Estamos cerca, pero necesitaremos algunos años de datos para estar seguros", advierte.

En 2025, la cuestión del excesivamente cargado calendario de fútbol y el derivado cansancio de los jugadores será central. Entre las esperadas citas estará el Mundial de Clubes, ampliado a 32 equipos y que privará a los jugadores de su descanso estival, tras una temporada marcada por la inauguración de un nuevo formato de la Liga de Campeones, con cada vez más partidos… e ingresos.

Esta tendencia al aumento sin fin del número de los encuentros oficiales continuará en 2026, con la participación de 16 nuevas selecciones en el Mundial organizado en Canadá, México y Estados Unidos, lo que supone 104 partidos frente a 64 anteriormente. También se analizará el creciente peso de Arabia Saudita, ya que la tendencia del país anfitrión del Mundial de 2034 a inyectar más dinero en el fútbol podría transformar el panorama.

Oasis y BTS, otros grandes regresos

Tanto los dos hermanos gruñones del pop británico, Oasis, como los jóvenes y amados reyes del K-Pop, BTS, regresarán en 2025 para regocijo de sus fans.

Los hermanos Gallagher, cuya legendaria rivalidad causó la separación de la banda en 2009, se reunirán para una gira mundial en el verano boreal. Gracias a esta reconciliación, cada uno podría embolsarse unos 50 millones de libras, según un experto. Los nostálgicos se apresuraron a comprar las entradas, una gesta convertida en un caos por las interminables listas de espera, los precios disparatados y las páginas web fraudulentas.

Al otro lado del mundo, el grupo BTS prometió a su "ARMY", nombre de su comunidad de fans, volver a reunirse después de junio, cuando los siete cantantes hayan terminado su servicio militar, obligatorio en Corea del Sur.

2025 será también el año de Sabrina Carpenter. Antes de alcanzar su año de gracia, la actriz, cantante y compositora de apenas 25 años había sido estrella de la factoría Disney y había pasado por dos docenas de series y películas. Pero su periplo el año pasado por el mediático y millonario The Eras Tour como telonera de la todopoderosa Taylor Swift durante 25 conciertos la ha colocado en el disparadero del estrellato global. Carpenter llega a 2025 como una artista ya convertida en una figura por sí misma. Ya no es telonera de nadie: tiene su propia gira con más de 50 fechas, donde no deja un boleto sin vender.

(Con AFP)