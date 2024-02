Your browser doesn’t support HTML5 audio

El país caribeño lucha desde hace una semana contra un derrame de petróleo de un buque fantasma aún no identificado. En exclusiva con RFI, las autoridades de Tobago, la isla afectada por el derrame, declara que ya está bajo control, aunque las tareas de limpieza podrían durar una semana más.

El Gulfstream, un buque de transporte que aún no ha sido identificado y que se encalló en las aguas de las islas gemelas de Trinidad y Tobago, sigue vertiendo petróleo. A una semana del accidente, Farley Augustine, Jefe de la Asamblea de la isla de Tobago, asegura en exclusiva a RFI que la situación está bajo control.

RFI: ¿Cuál es la situación en las aguas de Trinidad y Tobago? ¿Continúa el derrame de petróleo?

Farley Augustine: El petróleo sigue derramándose, pero lo tenemos contenido, así que hemos utilizado este sistema de barreras de petróleo para poder encapsular y cercar el lugar del naufragio, manteniendo así el petróleo dentro de un área confinada. Estamos utilizando sistemas para separar el petróleo del agua y extraer el petróleo en camiones cisterna para almacenarlo y luego eliminarlo de manera responsable. Hemos confinado la zona afectada a poco menos de 15 kilómetros, hemos sido capaces de preservar todas nuestras playas populares, todos nuestros principales sitios de buceo. Sólo tenemos una laguna importante afectada y una parte de la costa del Océano Atlántico afectada. Pero aparte de eso, hemos sido capaces de confinar y controlar el vertido y las zonas afectadas.

RFI: ¿Hay alguna actividad económica afectada por el derrame de petróleo?

Farley Augustine: Hemos tenido que restringir el acceso al menos a una comunidad pesquera porque se encuentra en la zona del vertido. También hemos tenido que restringir el acceso a una popular zona de manglares en la que se puede pasear caminando. Esto afecta al turismo. Tenemos el hotel más grande de la isla dentro de esta zona, el Magdalena Grand Hotel. Hemos completado casi las operaciones de limpieza allí, pero se han perdido unos días de actividad económica por las labores de limpieza.

Habrá también un costo por traer todo este equipo especializado a la isla, que no teníamos, y expertos. Así que sabemos que representará un gasto elevado para nuestro presupuesto porque no es algo que no teníamos planeado para este año fiscal. Sin embargo, es algo que tenemos que hacer para salvar la costa.

Quiero indicarles que Tobago sigue abierta a los negocios, que estamos gestionando esto de la forma más responsable con el medio ambiente. Y que seguimos aquí esperándoles y dispuestos a darles la bienvenida a nuestras hermosas costas arenosas. Nos estamos asegurando de que nuestro paraíso no se pierda.

RFI ¿Cuántos días se necesitará para limpiar totalmente y controlar los efectos de este vertido de petróleo?

Farley Augustine: Creo que dentro de una semana a partir de hoy (14 de febrero), deberíamos estar completamente a salvo.

RFI: ¿Qué sabemos del Gulfstream, el navío responsable del derrame?

Farley Augustine: Debido al lugar por donde se filtra el petróleo, es difícil identificar un número OIM para el buque [nota del editor: matrícula reglamentaria del navío]. Sin embargo, hemos visto algunos rasgos distintivos. Por ejemplo, hemos visto atado al barco un cable, un cable de acero que es aproximadamente un tercio de la longitud del barco que mide unos 90 metros de longitud. Y eso sugiere que este barco estaba siendo remolcado. También observamos que el buque tiene su ancla en su lugar, por lo que sabemos con certeza que el buque no rompió su posición de anclaje. No hemos visto ninguna hélice para el buque.

Y hemos visto el nombre Gulf Stream grabado en el costado del barco. Sin embargo, hay más de 300 ‘Gulfstreams’ registrados en todo el mundo. Así que seguimos buceando y utilizaremos mucha tecnología para ver si podemos descubrir el número del barco y otros marcadores de identificación que nos permitan identificar al verdadero responsable de este desastre.