Julian Assange llegó a Canberra tras declararse culpable de espionaje ante la justicia estadounidense. Según los términos del acuerdo firmado con la administración Biden, el fundador de WikiLeaks ha recuperado su libertad. Edward Snowden sigue atrapado en Rusia tras filtrar a la prensa internacional miles de documentos clasificados sobre vigilancia masiva. Snowden sigue buscando una salida.

Edwad Snowden se encuentra en exilio forzoso en Rusia desde 2013 tras filtrar a la prensa decenas de miles de documentos ultrasecretos sobre la recogida sin control de datos personales por parte de las agencias de inteligencia. El presidente Vladimir Putin le concedió la ciudadanía rusa en septiembre de 2022, lo que lo protege de cualquier intento de extraditarle a Estados Unidos.

Robert Tibbo fue el abogado de Edward Snowden desde 2013. ¿Un acuerdo al estilo de Julian Assange? Edward Snowden soñaría con ello: "Es una posibilidad que el señor Snowden lleva años explorando: declararse culpable a cambio de una condena muy corta. Pero legalmente no ha sido posible porque Estados Unidos no está dispuesto a ofrecerle este procedimiento. Quieren un juicio", declaró a RFI.

Y si, a pesar de todo, decidiera volver a suelo estadounidense y comparecer ante la justicia, no podría defender su caso ante un jurado, porque se enfrenta a cargos de espionaje: "El Sr. Snowden no podría explicar sus motivaciones ni su sistema de pensamiento, porque según los textos relativos al espionaje, le está prohibido hacerlo", explica su abogado. “¿Podría invocar la Primera Enmienda y la libertad de expresión? No, no en este marco jurídico. Todo lo que tendría que hacer el fiscal es demostrar que robó datos, y eso bastaría para condenarle y enviarle a la cárcel… y podrían ser hasta treinta años".

"Un día -concluye Robert Tibbo- tal vez un gobierno estadounidense reconozca que Edward Snowden ha actuado en interés común, ponga fin a esta saga y le ofrezca un trato, porque sigue siendo estadounidense y Estados Unidos sigue siendo su país".