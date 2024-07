Your browser doesn’t support HTML5 audio

12/07/2024 · 10:17 AM

Después del duelo entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard en las montañas de Cantal el día anterior, el Tour de Francia volvió a tener caminos más llanos el jueves 11 de julio durante la 12° etapa entre Aurillac y Villeneuve-sur-Lot, donde se impusieron los velocistas, incluido Biniam Girmay.

Con informaciones de Farid Achache

Sabíamos que los ciclistas eritreos eran capaces de brillar en el Tour de Francia. En 2015, en su primera Grande Boucle, Daniel Teklehaimanot se hizo con el maillot de lunares de mejor escalador durante cuatro días, convirtiéndose en el primer ciclista africano negro en vestir un maillot distintivo del Tour de Francia.

Este jueves, el eritreo Biniam Girmay fue el más rápido para llevarse una tercera victoria de etapa. Terminó por delante de Wout van Aert y Arnaud Démare. El velocista del equipo Intermarché Wanty consolida un poco más el maillot verde que distingue al mejor corredor en la clasificación por puntos.

"Yo estaba a un lado de la carretera cuando pasó la comitiva de Daniel a su regreso del Tour de Francia en julio de 2015, y fue una fiesta increíble. Como todos los niños que estaban conmigo aquel día, soñaba con estar en su pellejo, pero nunca imaginé que yo también pasaría por algo así", contó Girmay a L’Équipe.

"¡Es increíble!"

Biniam Girmay es, por tanto, el velocista de esta edición de 2024, al igual que el belga Jasper Philipsen el año pasado. "Nunca pensé que ganaría tres etapas en el mismo Tour de Francia. ¡Es increíble! Hoy, el escenario era perfecto para mí. Todavía tengo fuerza en mis piernas. Y la presión va a los otros equipos que aún no han ganado", comentó Girmay en el canal France 2.

Biniam Girmay fue el primer ciclista de África subsahariana en ganar una etapa del Tour de Francia el 1 de julio en Turín, antes de ganar una segunda, apenas una semana después, en Colombey-les-deux-Églises. Velocista ligero, Girmay, de 24 años, confirma su condición de pionero para su continente.

"He soñado con el Tour de Francia. Ganar hoy es increíble. Para mí, participar ya en esta carrera es enorme. Imagino que la gente que me apoya está contenta. Sinceramente, el Tour de Francia es una carrera muy especial. Están todos los grandes velocistas del mundo. Pero yo sólo he mejorado en los últimos años. Espero poder volver a ganar", había declarado a France 2 tras su primer victoria.

Biniam Girmay causó sensación cuando ganó la 10° etapa del Giro de Italia el 17 de mayo de 2022, con sólo 22 años. En aquel momento, era la primera vez que un corredor africano negro ganaba una gran vuelta. Dos años después, el hombre del país más septentrional del Cuerno de África ha confirmado su éxito.

Gran talento y grandes esperanzas

"Seguimos a Biniam Girmay desde que se entrenó en el Centro Mundial de Ciclismo [en Suiza], porque demostró su excepcional talento en la categoría júnior, sobre todo ganando un duelo con Remco Evenepoel. Una de nuestras prioridades es integrar a jóvenes talentos en nuestro proyecto para construir el futuro. Hemos optado por hacer una inversión a largo plazo en este corredor eritreo y darle la experiencia que necesita para convertirse en un gran corredor de clásicos", explicó Jean-François Bourlart, director general del equipo belga Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, en agosto de 2021. Biniam Girmay dejó el equipo francés de Segunda División Delko-Provence por Bélgica en mayo de 2021. Desde entonces, ha crecido mucho.

"Estoy en el mejor momento de mi vida. Desde que llevo este maillot verde, me siento superrápido", declaró Girmay. Y añadió: "Estas tres victorias son absolutamente increíbles y me darán confianza para el resto de mi carrera. Los dos últimos años han sido muy duros para mí. En 2022 demostré cosas muy buenas, había muchas expectativas a mi alrededor y me sometí a mucha presión".

En Asmara, la gente sigue ahora con fervor las hazañas del chico local. "El ciclismo no es un deporte mundial como otros. Pero es bueno contribuir a la globalización del ciclismo. Si trabajamos bien, si los equipos europeos se toman la molestia de invertir en el ciclismo africano, funciona. De momento, soy el único ciclista negro del pelotón y, por supuesto, me gustaría ver a otros", dice Girmay, que empezó a pedalear en 2013 en bicicleta de montaña. A falta de un año para los Campeonatos del Mundo de Kigali (Ruanda), el continente africano tiene un gran embajador.