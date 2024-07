Your browser doesn’t support HTML5 audio

12/07/2024 · 06:05 AM

Después del duelo entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard en las montañas de Cantal el día anterior, el Tour de Francia volvió a tener caminos más llanos el jueves 11 de julio durante la 12° etapa entre Aurillac y Villeneuve-sur-Lot, donde se impusieron los velocistas, incluido Biniam Girmay.

Con informaciones de Farid Achache y AFP

El eritreo Biniam Girmay fue el más rápido en la victoria para llevarse una tercera victoria de etapa. Terminó por delante de Wout van Aert y Arnaud Démare. El velocista del equipo Intermarché Wanty consolida un poco más el maillot verde que distingue al mejor corredor en la clasificación por puntos.

"¡Es increíble!"

"Yo creía en ello. Estuvimos allí", comentó el francés Starte, quien admitió que el eritreo era más fuerte. Biniam Girmay es, por tanto, el velocista de esta edición de 2024, al igual que el belga Jasper Philipsen el año pasado, que ha finalizado hoy en 6º puesto.

"Nunca pensé que ganaría tres etapas en el mismo Tour de Francia. ¡Es increíble! Hoy, el escenario era perfecto para mí. Todavía tengo fuerza en mis piernas. Y la presión va a los otros equipos que aún no han ganado", comentó Biniam Girmay en el canal France 2.

Biniam Girmay fue el primer ciclista de África subsahariana en ganar una etapa del Tour de Francia el 1 de julio en Turín, antes de ganar una segunda, apenas una semana después, en Colombey-les-deux-Églises. Velocista ligero, Girmay, de 24 años, confirma su condición de pionero para su continente.

"He soñado con el Tour de Francia. Ganar hoy es increíble. Para mí, participar ya en esta carrera es enorme. Imagino que la gente que me apoya está contenta. Sinceramente, el Tour de Francia es una carrera muy especial. Están todos los grandes velocistas del mundo. Pero yo sólo he mejorado en los últimos años. Espero poder volver a ganar", había declarado a France 2 tras su primer victoria.

El desafortunado Primoz Roglic

El esloveno Tadej Pogacar sigue siendo el líder de la clasificación general. Mantuvo fácilmente su maillot amarillo con una ventaja de 1:06 sobre Remco Evenepoel y 1:14 sobre Jonas Vingegaard. Su compatriota Primoz Roglic, atrapado en una caída a 10 km de la meta, cruzó la meta con más de dos minutos de retraso.

Roglic cae del 4º al 6º puesto de la clasificación general, a 4:42 de Tadej Pogacar. Por su parte, los corredores Fabio Jakobsen y Pello Bilbao abandonaron el Tour en esta etapa.

Este viernes, la 13ª etapa del Tour de Francia entre Agen y Pau presenta una de las últimas oportunidades para que los velocistas brillen antes de la llegada en la alta montaña este fin de semana.