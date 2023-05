TotalEnergies demanda a Greenpeace, que acusa a la empresa de subestimar su huella de carbono

¿Cuál es la verdadera huella de carbono de TotalEnergies? Greenpeace Francia, que la estimó en un informe cuatro veces superior a lo que declara el gigante petrolero francés, deberá responder en los tribunales después de que TotalEnergies interpusiera una demanda, abriendo el camino a un debate sin precedentes sobre los métodos de contabilización del carbono. En noviembre, Greenpeace Francia publicó un informe titulado "El balance de carbono de TotalEnergies: no existe", según el cual TotalEnergies tendría "unas emisiones totales de 1.600 millones de toneladas de CO2 equivalente, mientras que el grupo dice haber emitido 455 millones de toneladas" durante el año 2019. TotalEnergies denunció inmediatamente la "metodología cuestionable" y amenazó a la ONG con emprender acciones legales.Esta fue reconocida seis meses después. "Greenpeace y Factor-X (la empresa a la que la ONG encargó el informe, nota del editor) difundieron información falsa y engañosa, basada en una metodología cuestionable y que contenía múltiples errores, doble contabilidad y aproximaciones, lo que condujo a un resultado incoherente" sobre el cálculo del balance de carbono, dijo la empresa el miércoles.La propia Greenpeace anunció la demanda civil el miércoles. Considera que se trata de una "demanda mordaza", ya que la empresa exige a Greenpeace que retire el informe de su página web y deje de hablar de él."Este procedimiento civil no es trivial. Total podría habernos atacado por difamación" en un procedimiento penal, o a través de "procedimientos más tradicionales tras una publicación", reaccionó Jean-François Julliard, director general de Greenpeace Francia. "Con esto, sabemos que nos embarcamos en algo que va a durar año”, dijo."Aceptamos las críticas y aceptamos que se critique nuestra estrategia", respondió un portavoz de TotalEnergies, negando cualquier "orden de mordaza". Pero Greenpeace Francia y Factor-X utilizaron, según el grupo, "metodologías que sabían que eran necesariamente defectuosas y que conducían a resultados incoherentes".La demanda ante el tribunal de París pretende que se reconozca el "perjuicio sufrido" por la empresa, explica. TotalEnergies reclama una indemnización simbólica de un euro.El procedimiento tiene una ventaja, en un momento en que miles de empresas prometen la neutralidad del carbono, un concepto que no está armonizado ni bien verificado: permitirá "al menos debatir en profundidad la cuestión de la contabilidad del carbono de Total", añade Jean-François Julliard.El mismo tribunal de París es también el competente para el procedimiento civil entablado esta vez por Greenpeace contra TotalEnergies por "greenwashing" en la comunicación de sus objetivos climáticos, a través del motivo jurídico de prácticas comerciales engañosas.(Con AFP)