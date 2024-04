Your browser doesn’t support HTML5 audio

12/04/2024 · 07:28 AM

Más de seis meses después del comienzo de la guerra en Gaza, el conflicto sigue perturbando el tráfico aéreo. Aunque muchas compañías aéreas han reanudado sus vuelos a Tel Aviv, esto no significa que las cosas hayan vuelto a la normalidad. Easy Jet es un ejemplo: no hay vuelos programados desde París durante al menos otros seis meses. En Suiza, la decisión de reanudar los vuelos no ha sentado bien entre los empleados, que temen por su seguridad. Se ha llegado a un compromiso.

Con nuestro corresponsal en Ginebra, Jérémie Lanche

El mayor sindicato del aeropuerto de Ginebra, el SSP, denunció la decisión totalmente inaceptable de Easy Jet en un momento en que el aeropuerto israelí de Ben Gourion está expuesto diariamente al lanzamiento de cohetes.

Jamshid Pouranpir, secretario del sindicato SSP, explica: "El 93% del personal se oponía a volar a Tel Aviv por razones de seguridad. La gente está preocupada porque la legislación laboral suiza obliga a los empresarios a proteger a sus empleados. Si los empleados tienen miedo de volar a un destino, es obligación del empresario no asignarles esos vuelos".

Otras compañías aéreas afectadas

Se ha llegado a un acuerdo: sólo los empleados voluntarios operarán los dos vuelos semanales a Tel Aviv. No se tomarán sanciones contra los demás, asegura la compañía. La medida sólo afecta a Swiss Easy Jet, pero podría extenderse rápidamente. En Zúrich, cada vez más pilotos y tripulaciones de vuelo suizos se retiran de los vuelos a Israel. El Departamento Federal de Asuntos Exteriores sigue desaconsejando a los ciudadanos suizos viajar a Israel.

En este sentido, el jefe de la diplomacia francesa, Stéphane Séjourné, "recomienda a los ciudadanos franceses que se abstengan absolutamente de viajar a Irán, Líbano, Israel y los territorios palestinos en los próximos días", declaró el viernes su entorno.

La decisión se produce en un momento en que Irán amenaza con golpear a Israel, acusado de un ataque contra el consulado iraní en Damasco el 1 de abril, y fue "acordada en una reunión de crisis", añadió el ministro. También pidió el "regreso de las familias de los agentes diplomáticos de Teherán" y la prohibición de misiones de funcionarios franceses a estos países.