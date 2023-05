Sindicatos franceses convocan a nueva movilización tras manifestaciones masivas del 1° de mayo

Los representantes sindicales hicieron este martes un llamamiento a una decimocuarta jornada de acción el 6 de junio para "hacerse oír" por los diputados que examinarán dos días después un proyecto de ley destinado a derogar la reforma de las pensiones que acaba de promulgarse. Unidos, los sindicatos franceses han llamado este martes a manifestarse de nuevo en Francia el martes 6 de junio contra la reforma de las pensiones, dos días antes de que se debata en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para derogar el texto contestado en las calles desde principios de año.Un día después del Día del Trabajador, que movilizó a unos 800.000 manifestantes según las autoridades, los dirigentes de la intersindical se reunieron por videoconferencia para hacer balance de la continuación de la protesta.En un comunicado titulado "Todavía unidos, numerosos y decididos por la retirada y por el progreso social", la intersindical "pide más iniciativas, en particular una nueva jornada de acción conjunta, huelgas y manifestaciones el 6 de junio, que permita a todos los asalariados hacerse oír ante los parlamentarios".Esta jornada de protesta se producirá en vísperas del examen, el 8 de junio en la Asamblea Nacional, de un proyecto de ley del grupo de diputados centristas destinado a derogar la reforma que retrasa la edad legal de jubilación de 62 a 64 años.Este proyecto de ley "permitirá a la representación nacional votar por primera vez la reforma de las pensiones" el 8 de junio, indicaron en un comunicado.Un voto favorable sólo sería el inicio de un proceso parlamentario, pero supondría una bofetada al Ejecutivo. "Por eso hay que mantener la movilización hasta esa fecha", insistió el lunes Sophie Binet, secretaria general de la CGT."Existe necesariamente un riesgo porque estamos en mayoría relativa", reconoció el lunes por la noche el Ministro de Trabajo Olivier Dussopt.A más corto plazo, los sindicatos esperan la decisión del Consejo Constitucional, que debe pronunciarse el miércoles sobre una segunda solicitud de referéndum de iniciativa compartida (RIP) que permita que los franceses voten sobre la reforma.Entretanto, el Gobierno llama a los sindicatos al diálogo. Según Olivier Dussopt, la primera ministra Elisabeth Borne va a enviar invitaciones a los sindicatos "en los próximos días", sin precisar el formato de estas reuniones, si bilaterales o multilaterales.Para superar el principio de divergencias entre los "reformistas" (CFDT, CFE-CGC, CFTC), que ya han dicho que irían a Matignon, y los demás (CGT, FO y Solidaires), que aún no se han pronunciado, la intersindical no se pronuncia, aunque sugiere que participará.