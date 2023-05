'Simply the best', el mundo rinde homenaje a Tina Turner

Poco después del anuncio de la muerte de ‘la reina del Rock’ este miércoles a los 83 años, fans del mundo entero se concentran en Zúrich, Hollywood y en Nueva York para rendir tributo a esta leyenda de la música que marcó la historia del Rock’n Roll. Desde 1995 residía en Suiza y había renunciado a la nacionalidad estadounidense. Entre las docenas de ramos de flores colocados ante la gran verja del palacio Algonquin de Küsnacht, en la popular Costa Dorada del lago de Zúrich, había una nota manuscrita: "Eres sencillamente la mejor". En Suiza y también en EEUU, Turner fue homenajeada por miles de fans.“Míreme, me parezco a Tina Turner. Mi cabello, todo. Soy una fan absoluta, es mi ícono”, dice Karen Minardi mientras baila sola delante del mítico Teatro Apolo de Nueva York.Tina Turner ya era una leyenda antes de morir, un mito que atravesó la discoteca de los salones de varias generaciones; “Mi madre creció con Tina Turner y yo también. Aprendimos mucho con su música, sobre nuestra propia historia. Es muy triste”, se lamenta otro fan.“Sólo tengo 17 años, pero me encantaba la imagen que daba de los negros y del poder que eso simboliza. Es muy importante”, declara un joven ante la sala Apolo donde Tina Turner dio los primeros conciertos.Momentos inolvidables, según Billy Mitchell, historiador de la sala de conciertos “Era verdaderamente eléctrico.¡Tenía tanta energía! Cuando miras a algunas de las artistas actuales, te das cuenta de que la imitan en la actitud, la presencia en el escenario, el cabello, sus gritos.¡Eso es Tina Turner!El mundo pierde a un iconoCantantes como Beyonce o Maria Carey también quisieron rendirle homenaje."Los términos 'leyenda', 'icono', 'diva' y 'superestrella' suelen utilizarse mal, pero Tina Turner encarna todos ellos y tantos otros", dijo Mariah Carey.Tina Turner "allanó el camino a tantas mujeres del rock, ya fueran blancas o negras", dijo por su parte otro mito de la música, la histórica Gloria Gaynor.Beyoncé dijo que era la "personificación de la pasión y el poder", mientras que Mick Jagger la calificó de "amiga maravillosa" e intérprete de "enorme talento".Oprah Winfrey también elogió a Turner como una "superviviente" que superó años de violencia por parte de su marido.Tina, una combatiente que aguantó años de abusosHija de granjeros, Tina Turner nació el 26 de noviembre de 1939 en Brownsville, en el norte de Memphis, Tennessee. Su verdadero nombre era Anna Mae Bullock. Comenzó su carrera a los 16 años con el grupo de blues ‘Kings of Rythm’ con el que luego se convertiría en su marido Ike Turner.En los años 60 comenzó a ser reconocida con (The Ike and Tina Turner Revue’, como una de las formaciones negras más populares de EEUU. En 1996, actúan como teloneros de Rolling Stones, lo que les abrirá las puertas del público europeo.Sin embargo, detrás de los focos, la historia de Turner era más bien oscura. Su marido la maltrataba. Durante años aguantó su violencia hasta que en 1976 se fuga. Dos años más tarde obtendrá el divorcio.Tras un periodo difícil, renacerá como icono en los años 80 con el álbum ‘Private Dancer’. "Tina Turner ha mostrado a otros que viven con miedo cómo debería ser un futuro hermoso, lleno de amor, compasión y libertad", dijo Angela Bassett que encarnó a la cantante en la película ‘Tina’ (1993).En 1995 se instaló en Suiza con su pareja, el alemán Erwin Bach. En 2013 se casaron y adquirió la nacionalidad suiza. Durante su carrera ganó ocho Grammys, máxima recompensa de la música estadounidense. Fue pionera en los escenarios con su característico movimiento explosivo inimitable y una energía desbordante.Tina Turner murió en su residencia suiza este miércoles 24 de mayo después “de una larga enfermedad”. El funeral se celebrará en la intimidad con familiares y amigos.En abril pasado declaraba en 'The Guardian' que esperaba ser recordada como la “reina del rock’n roll”. Deseo cumplido.