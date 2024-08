Your browser doesn’t support HTML5 audio

07/08/2024 · 05:47 AM

El cubano Mijaín López se convirtió este 6 de agosto en el primer atleta de cualquier deporte en ganar un quinto título olímpico en la misma disciplina en cinco ediciones diferentes de los Juegos Olímpicos. Derrotó al chileno Yasmani Acosta en la final de lucha grecorromana de 130 kg. RFI habló con los dos boxeadores y el entrenador de López.

Mijaín López entró en la historia por la puerta grande en París. El cubano conquistó su quinto oro en lucha grecorromana en cinco Juegos Olímpicos diferentes, tras derrotar en la final al chileno de origen cubano Yasmani Acosta. López, de casi 42 años, confirmó que se trataba del último combate de su carrera.

RFI: Mijaín, no solamente has ganado el quinto oro, sino que eres leyenda olímpica.

Mijaín López: Creo que es algo muy bonito decirlo. Creo que es una inspiración para un atleta y es un reconocimiento a todo el esfuerzo que uno realiza en tanta larga carrera deportiva. Y nada, contento por eso, por ese resultado.

RFI: Va a tener que pasar mucho tiempo para que pensemos en lo que has hecho.

Mijaín López: Es una varilla bien alta. Creo que va a ser algo impresionante para los jóvenes que vienen inspirados.

RFI: ¿En qué momento decidiste que ibas a por el quinto oro? ¿Cuándo fue que dijiste “voy a batir ese récord”?

Mijaín López: Bueno, creo que eso salió tras haber ganado las últimas Olimpiadas. Participé en el Campeonato Mundial después de los Juegos Olímpicos, donde vi a los contrincantes y dije que sí, podía lograr otra medalla.

RFI: Te vemos ahora mismo descalzo, los botines los has dejado en la pista. Se hace difícil decir que ésta ha sido tu última pelea.

Mijaín López: Es difícil. Creo que a cualquier atleta no le gustaría irse de su vida, de un entorno en el cual hemos aprendido desde muy pequeño. Pero hay un adiós. Siempre tiene que haber una despedida. Y qué mejor despedida que poder estar hoy despidiéndome con mi quinta medalla en unos Juegos Olímpicos.

***

RFI: Raúl Trujillo, eres el preparador de Mijaín. Esta vez te ha hecho menos daño que las otras.

Raúl Trujillo: Sí, sí, ¡fue más leve! Es una forma de expresar su agradecimiento, su dedicación, a que uno lo ha acompañado en todos los momentos, los momentos de entrenamiento, los momentos de dolor, de alegría, de nacimiento de su familia, sus hijos. Y es como un regalo de vida. Es una forma de agradecer lo que hemos hecho por él, los momentos que hemos pasado juntos, viajes, estadías, soledad, tristeza, añoranza por los seres queridos. Y creo que es una forma de agradecer y de celebrarlo.

RFI: Por lo que ha hecho Mijaín, se necesita mucho más reconocimiento y se le tiene que dar mucho más valor, porque la lucha grecorromana no es tan mediática como otras disciplinas y esto hace que opaque todo ese trabajo y todo ese sacrificio en una disciplina deportiva muy dura.

Raúl Trujillo: Infelizmente el ser humano es complejo en esas situaciones, y en el mundo moderno nos roba protagonismo a un deporte tan antiguo, un aporte que está en la ontogénesis del hombre, porque el hombre desde que nace, lucha. Además, la lucha está a través de toda la historia de los pueblos. Todos los pueblos tienen sus formas de lucha, tienen su forma de decidir. La lucha es una forma histórica de decidir hegemonía, mandato, liderazgo. Y la sociedad moderna la ha pillado por sensacionalismo, por dinero. Y se pierde un poco, pienso que el sentido no es lo que era el olimpismo, lo que creó Pierre de Coubertin.

RFI: Tú has visto nacer deportivamente a Mijaín, has estado con él en todos los momentos. Ahora se nos va y queda un vacío, pero hay mucha gente detrás. ¿Qué es lo que viene ahora?

Raúl Trujillo: Él no va a salir de la lucha, lo prepararemos para la dirección técnica, estamos buscando alguna vía. Y pienso que Mijaín puede ser un embajador del deporte mundial. Una persona que tiene carisma, una persona que tiene un sentimiento súper especial, porque es no sólo cinco veces campeón olímpico en la lucha, sino cinco veces campeón olímpico como persona, como ser humano, como patriota también porque ha dedicado toda su vida a su Cuba, a su pueblo, a su gente. Es un pueblo pequeño donde nació y él no lo olvida. Es una persona excepcional. Para mí es un orgullo haberlo acompañado. Un premio de vida.

***

RFI: Yasmani, ¿qué pasa por tu cabeza en estos momentos?

Yasmani Acosta: Nada, lo disfruto. Lo disfruto porque llegué a la final de unos Juegos Olímpicos, que era un sueño que perseguía desde hace muchos años. Y qué mejor que hacerlo con la leyenda de la lucha. El mejor luchador de todos los tiempos, Mijaín López. Así que lo disfruté muchísimo. Y Mijaín sigue siendo Mijaín. Estaba mucho escalón arriba del resto de los competidores, una lástima que se retire.

RFI: Dijiste que fue difícil, pero que lo disfrutaste. ¿Cuán difícil ha sido enfrentarte a un amigo?

Yasmani Acosta: Es difícil. Es difícil desde lo psicológico, desde lo físico, desde todos los ámbitos. Porque al final es un amigo, es un rival. Y siempre es difícil enfrentar a alguien con esas características.

RFI: ¿Qué te ha dicho él al final?

Yasmani Acosta: Que siga luchando, que siga entrenando.

RFI: Fue emotivo ese momento en el que ha colgado los botines, pero también abre la vía.

Yasmani Acosta: Sí, se abre la vía. Pero es un momento histórico, un momento de una leyenda que todos conocemos por más de 20 años y verlo en vivo, verlo ahí y estar presente fue algo muy emotivo.