Las Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos denunciaron la ley sobre influencias extranjeras, un texto votado en Georgia. Es apodada “la ley rusa” por sus críticos, que la ven como una forma de reprimir las voces disidentes en los medios de comunicación y las asociaciones. Esta ley incluso fue denunciada por la presidenta del país, Salomé Zurabishvili, quien la vetará. Sin embargo, el Gobierno tiene suficiente apoyo en el Parlamento para eludir el veto. La ruptura que comenzó al comienzo de la guerra en Ucrania ya es completa entre el partido mayoritario y la presidenta georgiana. La entrevistó el enviado especial de RFI en Tiflis, Daniel Vallot.

RFI: La ley sobre influencias extranjeras fue aprobada definitivamente el martes 15 de mayo por el Parlamento de Georgia. Usted se ha opuesto a esta ley durante semanas. ¿Qué le preocupa de esta ley?

Salomé Zurabishvili: Cualquier obstáculo en nuestro camino europeo, cualquier desaceleración es una forma de regresión. Es algo buscado, y que está en el interés de nuestro poderoso vecino. El gran objetivo de la "Gran Rusia" es que se detenga este avance casi inevitable de Georgia hacia la Unión Europea. Un avance que se ha producido en los últimos 30 años y se ha acelerado gracias a la guerra en Ucrania.

RFI: ¿Es esta una ley dictada por Rusia, en su opinión?

Salomé Zurabishvili: No necesita ser dictada. Es una copia de la ley rusa. Esta ley se ha convertido en un símbolo, una especie de concentrado de todo lo que hemos visto durante algún tiempo, pero que, hoy, se muestra claramente. Hay que leer el discurso del 29 de abril de Bidzina Ivanishvili (president honorario de Sueño Georgiano, el partido en el poder desde 2012), que es una especie de declaración de guerra a nuestros socios occidentales. En cualquier caso, una declaración que invierte por completo los valores de Georgia, que llama a nuestros socios "agentes de influencia", que "buscan abrir un segundo frente aquí", "desestabilizar al Gobierno" y, en general, "introducir inestabilidad en el país"… ¡Uno se pregunta quiénes son los ocupantes!

RFI: Paradójicamente, el partido gobernante y el Gobierno dicen que siguen estando a favor de la integración en la Unión Europea.

Salomé Zurabishvili: ¡Esto es tan mentira como la promesa que se hizo el año pasado de no intentar reintroducir esta ley! Por lo tanto, la mentira es parte de este método de gobierno que yo llamo bolchevique o ruso o soviético, como se quiera: se engaña a la población y el fin justifica los medios. Estos son métodos que conocemos, que pensábamos que habían terminado en Georgia, pero que conocemos. El hecho de que exista, al mismo tiempo, un lenguaje muy ofensivo contra nuestros socios europeos y americanos, y seguir diciendo que estamos a favor de Europa y que vamos a entrar en Europa a pesar de todo… Todo esto es un doble discurso. Esto es muy interesante porque este doble discurso está dirigido a los últimos partidarios del partido Sueño Georgiano, que son cada vez menos numerosos. Porque ellos también quieren Europa. El hecho de que el 85% de Georgia quiera Europa no es un mito. Esta es una realidad que el Gobierno está obligado a tener un poco en cuenta. Por lo tanto, están tomando decisiones que van en contra de este camino europeo, que es un camino basado en concesiones reales, reformas reales. Pero, al mismo tiempo, anuncian que el futuro es brillante y que vamos a unirnos a la Unión Europea.

RFI: Como presidenta, tiene poderes bastante limitados, pero tiene derecho a veto. ¿Lo va a usar en contra de esta ley?

Salomé Zurabishvili: Sí, absolutamente. Utilizaré el derecho de veto. Todo el mundo sabe, incluyéndome a mí, que este veto es un veto político. Porque la mayoría absolutamente monolítica (84 votos) que votó a favor de esta ley en tiempo récord es la misma mayoría que puede superar mi veto. Pero este veto es muy importante para la población, porque representa la posición política de la población frente a esta ley. Sólo la estoy encarnando, en cierto modo.

RFI: El Gobierno dice que podría haber negociaciones con motivo de este veto. Es decir, podrían proponer cambios a la ley… ¿Va a aceptar entablar negociaciones con ellos?

Salomé Zurabishvili: Ya lo he dicho varias veces, de manera muy categórica: primero, no se negocia con el diablo y no se negocia cuando no hay un tema real de negociación. Porque hoy en día no se puede negociar una ley cuando es todo un conjunto el que hay que cambiar, y eso es lo que sabe muy bien la población, que tiene mucha experiencia de todos estos regímenes autoritarios. ¿Qué sentido tendría que yo entrara en una negociación sobre tal o cual aspecto de algo que es un problema global y que sólo se resolverá en su conjunto? Esto se resolverá con las próximas elecciones en las que la población tendrá que elegir: o bien el futuro europeo a través de los diferentes partidos que se unirán en torno al proyecto de pertenencia a la UE, o bien continuar por la senda que propone el Sueño Georgiano.

RFI: La oposición está debilitada, dividida. ¿Cree que puede darle la vuelta a la mesa?

Salomé Zurabishvili: No es la oposición la que va a darle vuelta a la mesa. Es la gente que está afuera la que se movilizará y se movilizará en algo que será un referéndum. No importa, en realidad, hoy en día, los partidos de la oposición… Estoy tratando de consolidarlos, no en las listas electorales, sino en torno a este proyecto europeo. En este proyecto europeo, no hay mucha dificultad en consolidarlos, porque saben muy bien que la población está unida en torno a este programa. Por lo tanto, lo importante es que estas elecciones no sean una elección entre diferentes partidos, que hoy no son muy atractivos, sino una elección de referéndum sobre Europa. A este respecto, debo decir que el Sr. Ivanishvili nos ha facilitado mucho la tarea porque ha formulado la pregunta en estos términos. Quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestros enemigos… Creo que la respuesta tendrá que darse el 26 de octubre [fecha de las elecciones legislativas, nota del editor].

RFI: Sus amigos son Estados Unidos, la Unión Europea. Estados Unidos reaccionó muy rápidamente y con bastante firmeza a la votación. La Unión Europea llega un poco tarde. ¿Está decepcionada con este retraso?

Salomé Zurabishvili: No, porque la Unión Europea es la Unión Europea. Estados Unidos es un país, es una voz, es más fácil tomar decisiones más inmediatas. Conozco bien el funcionamiento de las instituciones europeas. Los países tendrán que discutir, hay un Consejo Europeo dentro de poco… Lo que digo es que el mensaje debe ser claro: debe ser un mensaje de apoyo a una población que ha mostrado en qué dirección quiere ir. Un mensaje de crítica y advertencia a las autoridades. Pero las decisiones drásticas y radicales que pondrían en tela de juicio la liberalización de los visados o el estatuto de candidato, todo eso tendrá que esperar. Eso tendrá que esperar a las elecciones. Que la población sea consciente de que es en las elecciones donde elegirá su futuro, incluso en lo que respecta a estas dos grandes sanciones.

RFI: Existe la posibilidad de sanciones personales contra el Sr. Ivanishvili, su séquito…

Salomé Zurabishvili: No me corresponde a mí decirlo… Esta es una pregunta que se plantea a los diferentes países en el seno del Consejo Europeo o individualmente. Desde luego, no soy yo quien va a defender tal o cual medida, y la oposición lo hace muy bien. Ese no es mi papel. Mi papel es decir: no castiguen a la gente, que ha mostrado muy claramente lo que quiere, y su voluntad, denle tiempo para que la muestre donde saben que está la democracia, es decir, en las urnas.

RFI: ¿Todavía tiene esperanzas en el futuro europeo y democrático de Georgia?

Salomé Zurabishvili: Totalmente. Si no tuviera esperanza, no estaría aquí. Hemos vivido días mucho más difíciles, hemos vivido la guerra, la ocupación. La ocupación del 20% del territorio georgiano nunca, en ningún momento, ha hecho que Georgia se desvíe de su trayectoria. Nunca ha existido la tentación de decirnos a nosotros mismos: "Es mejor ser complacientes con el país con el que estamos tratando porque no tenemos muchos otros medios". Por lo tanto, ¡confío plenamente en este país y en su salud política y mental!