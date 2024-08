El clavadista mexicano Osmar Olvera, de 20 años, conquistó este 8 de agosto la medalla de bronce del trampolín de 3 metros individual de París 2024, su segunda medalla de estos Juegos Olímpicos, en una final en la que el chino Xie Siyi revalidó el oro. Olvera habló con la prensa tras competir.

Osmar Olvera, de México, ganó este jueves su segunda medalla en los Juegos Olímpicos de París, tras lograr la plata por equipo, con Juan Manuel Celaya. Terminó la final con un resultado de 500.40 puntos, sólo superado por los representantes del equipo chino, Xie Siyi (543.60) y Wang Zongyuan (530.20).

El atleta de Ciudad de México tenía enfrente al trío de medallistas de los pasados Juegos de Tokio: Xie, Wang y el británico Jack Laugher. Olvera, campeón mundial el pasado febrero en Doha en trampolín de 1 m, comenzó con fuerza la final llegando a colocarse en segunda posición tras el segundo salto.

El mexicano pinchó en su tercer clavado con un fallo de caída en el que las piernas se sumergieron demasiado adelantadas en la piscina del Centro Acuático parisino. Con la dupla china por delante, a Olvera se le volvió a quedar corto el cuarto clavado y su competencia parecía ser la defensa del bronce.

Olvera reaccionó con un brillante quinto salto, el mejor puntuado, que devolvió las esperanzas a su afición mexicana, la más nutrida en las gradas, pobladas de banderas nacionales y algunos seguidores con máscara de luchador. Tras otro espectacular clavado en el último turno, el de mayor dificultad, Olvera alzó los brazos para celebrar con su público una medalla ya asegurada.

Dos medallas, y eres el primero que lo logra de México desde hace 40 años, ¿cómo te sientes?

Osmar Olvera: Muy contento. Sabía que lo podía lograr. Era mi objetivo, sinceramente, en estos Juegos Olímpicos, lograr dos medallas y muy contento de lograrlo.

Desde que saliste, lograste encontrar el ritmo, tus clavados fueron prolijos, entrabas al agua con mucha claridad, y te pusiste en la pelea prácticamente desde el primer salto.

Osmar Olvera: Sí, sabía lo que tenía que hacer. Sabía que tenía que hacer mis ejecuciones como lo sé hacer. Creo que hubo clavados que sí pude mejorar, pero al final se logró el objetivo, que era llegar a 500 puntos. Contento de llegar a los 500, pero quiero más. Y si quiero pelear por el oro, tengo que mejorar esos detalles.

¿Se puede pelear contra los chinos?

Osmar Olvera: Sí, sí, siempre se puede pelear contra los chinos. Creo que uno de ellos falló. Ahí se ve que no son robots. Desde el sincronizado lo vengo diciendo. Y estoy contento, contento porque saben que estoy ahí, que estoy peleando y que tengo 20 años. Yo creo que ellos lo saben, que todavía soy joven y que me queda un ciclo más donde lo voy a hacer mucho mejor.

¿Qué pasó en ese tercer salto? ¿Te veíamos que no estabas tan contento?

Osmar Olvera: La verdad que creo que será el clavado clave. Le dediqué toda mi preparación a ese clavado. Es uno sinceramente de los que más me ha costado hacer. Tuve un año para prepararlo para competir, y sabía como lo tenía que hacer. Al final no salió como yo quería, pero dije "no pasa nada". O sea, al que sigue, borrón y cuenta nueva. Y si le puse mucho trabajo, ahora le voy a poner el triple.

Desde el 56 que un clavadista no ganaba dos medallas en una misma edición. También se rompen varias rachas, la de Fernando Platas, Raúl González. ¿Todavía tiene mayor valor esta medalla para ti?

Osmar Olvera: Sí, la verdad que no sabía el número exacto de los años desde que no se lograban dos medallas olímpicas para un atleta en una misma edición. Y sin duda era el objetivo. Como lo dije, sabía que podía lograrlo. Sabía que venía a ganar dos medallas y muy contento de que lo logré. La mayor lección es luchar hasta el final y disfrutar cada día, cada entrenamiento. Todo el tiempo en la Villa. Pero el tiempo en la Arena, el disfrutar desde que me levanto hasta que me voy a acostar.

¿Qué es lo que más te ha gustado de París?

Osmar Olvera: La verdad que no he conocido mucho, pero sin duda, no sé, la Torre Eiffel, yo creo que es lo más lindo de París. Y saber que tengo una parte de la Torre en mis dos medallas pues lo hace más especial.