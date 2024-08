Los clavadistas mexicanos Osmar Olvera y Juan Celaya se proclamaron este 2 de agosto subcampeones en trampolín sincronizado de 3 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024, desafiando el imperio chino en la disciplina. “Me llena de confianza”, dijo Osmar Olvera a la prensa.

Pese a marcar un inicio de final discreto, la progresión de los clavadistas mexicanos Osmar Olvera y Juan Celaya fue en aumento a medida que encadenaban los clavados, llegando a arrebatar la primera plaza a los chinos Daoyi Long y Zongyuan Wang tras el cuarto salto.

Pero los chinos confirmaron su condición de favoritos recuperando la cabeza en el quinto clavado hasta el final de la prueba, en la que se impusieron con 446.10 puntos, 2.07 por delante de la dupla latinoamericana, aclamada por el numeroso público mexicano del Centro Acuático Olímpico de Saint-Denis. Osmar Olvera habló con la prensa:

¿Cómo te sientes después de conseguir la plata y cómo lo viviste?

Osmar Olvera: Muy contento. La verdad es que es una medalla histórica en esta prueba, la primera. Entonces muy feliz, y de verdad que sentir el apoyo de toda la gente es algo indescriptible.

¿Y ese cuarto clavado en el que se van a la primera posición?

Osmar Olvera: Sí, sí. No son invencibles, lo venimos diciendo los dos. No vienen solos, vamos a competirles. Nos pusimos arriba, creo que en el cuarto clavado. De verdad yo creo que temblaron y para mí ganamos.

¿Te da confianza para la prueba individual?

Osmar Olvera: Sí, obviamente me llena de confianza y al final me encanta, me encanta competir, me encanta toda esta sensación que estoy viviendo, así que más motivado aún para el individual.

¿A qué sabe esta medalla de plata?

Osmar Olvera: Pues sabe a oro, la verdad es que sabe a oro. Muy contento. No sé, es que de verdad que no puedo decirles con palabras lo contento que estoy. Sólo queda agradecer a toda la gente que nos apoyó, a toda la grada que estuvo alentándonos, que nos motivó a dar lo mejor y a mi familia, obviamente que es el pilar y los primeros que creyeron en mis sueños.

