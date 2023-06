Rusia: Gazprom crea milicias para luchar en Ucrania

El gigante ruso del petróleo y el gas Gazprom también está implicado en el frente ucraniano. En febrero de 2023, la empresa obtuvo autorización para crear su propia milicia privada y comenzó a reclutar voluntarios entre sus empleados para luchar en Ucrania. Así lo reveló el viernes el Financial Times. El diario británico se fijó en dos batallones concretos, "Potok" y "Fakel", dos unidades que se suman a las numerosas milicias privadas que operan sobre el terreno.Según dos empleados de Gazprom entrevistados por el Financial Times, el reclutamiento comenzó el pasado agosto, dirigido a guardias de seguridad y no a ingenieros de la empresa. Dos personas tuvieron que presentarse voluntarias para entrar en combate, afirma uno de los empleados.Gazprom les proporcionaría el equipo y les aumentaría el sueldo, según les dijeron. Para estos empleados, el voluntariado a través de su empresa significa que pueden conservar su empleo y obtener mejores ingresos que un soldado conscripto en el ejército ruso.Pero sobre el terreno, estas milicias distan mucho de ser apoyadas por todos en Rusia. En un video de 26 minutos publicado en el canal Telegram en abril, el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, acusó tanto a Potok como a Fakel de competir con su unidad paramilitar y de querer interferir en realidad en los asuntos internos de Rusia.Según las autoridades ucranianas, que vigilan a estas milicias, su eficacia en el frente es limitada. En cambio, están más interesadas en posicionarse de antemano en el tablero de futuros juegos de poder.