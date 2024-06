Your browser doesn’t support HTML5 audio

18/06/2024 · 05:26 AM

En el departamento del Norte, donde la Agrupación Nacional se impuso en las elecciones europeas, la ciudad de Roubaix resiste a su avance votando masivamente a la izquierdista Francia Insumisa. Más del 42% de los votos fueron para LFI en las elecciones europeas. Las fuerzas de izquierda siguen unidas y se organizan para repetir esta clara victoria frente a la extrema derecha.

Por Aram Mbengue

En Roubaix, las relaciones entre los principales partidos de izquierda son buenas, porque allí siempre se ha mantenido un diálogo cordial. A pesar de algunos desacuerdos, insumisos, socialistas, comunistas y verdes están trabajando para bloquear a la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) en las elecciones legislativas.

"La extrema derecha sigue siendo un programa que está lejos de ser social y que va a perjudicar a los pobres, sobre todo. No están a favor de aumentar el salario mínimo, no votaron a favor del derecho al aborto en la Constitución. Entonces, eso dice mucho sobre el programa que podría venir. Partiremos del programa y diremos 'esto es lo que te espera si votas al RN'", explica Isabelle Vanspeybroeck, sindicalista y activista del Partido Comunista.

Y para explicar el programa del RN a los votantes, el Nuevo Frente Popular puede contar con los muchos franceses que se han unido a las formaciones de izquierda desde la disolución.

"Precisamente, desde hace unos días, hemos tenido a mucha gente que ha venido a acompañarnos. Hay de todas las edades, de todos los orígenes, de todas las clases sociales. Estas son las personas que no quieren que el RN llegue al poder y que también quieren derrocar a Renacimiento, Emmanuel Macron, esta es la oportunidad", enfatiza Laurent Pignier, activista de La Francia Insumisa.

El RN, una minoría en Roubaix

Kamel, simpatizante del Partido Socialista, tiene la intención de aprovechar esta oportunidad: "Todos tenemos que obligarnos a ir a votar. Hoy me asusta la ideología de Agrupación Nacional, porque se basa en ideas falsas que pueden sembrar confusión. Hoy voy a votar y voy a contribuir al fracaso de Agrupación Nacional", afirma.

Agrupación Nacional está en minoría en Roubaix, pero obtuvo los votos de estas dos exmacronistas en las últimas elecciones europeas: "Personalmente, soy una señora de la limpieza, con discapacidad, además de eso. No entiendo mucho. Estoy en el salario mínimo, el día 10 del mes, no podemos más. Con el gas, la luz, todo lo que ha subido, ya no es posible", dice la primera mujer.

"Creo que el Estado está mirando un poco dónde estamos, porque realmente nos está llevando al límite. Nosotros, los que trabajamos, tenemos que pagar un máximo y los de arriba que tienen dinero, no pagan nada. Por lo tanto, si esto continúa, habrá una revolución en Francia", lamenta la segunda.

Reducir la inflación y aumentar los salarios son algunas de las acciones que podrían convencer a estas mujeres de Roubaix de no volver a votar a RN en las próximas elecciones legislativas.