04/04/2024 · 06:07 AM

En Río de Janeiro, en la playa de Copacabana, la multitud aplaude cuando se anuncia la ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos de 2016. Por primera vez, una ciudad sudamericana acogerá la mayor competición deportiva del planeta. La "Cidade maravilhosa" (Ciudad maravillosa), enclavada entre el mar y el bosque, tiene siete años para convertirse en una metrópolis olímpica. Este es el décimo y último de una serie de artículos sobre Juegos Olímpicos y geopolítica, que RFI publica de cara a los Juegos de París 2024.

Por Maria Paula Carvalho, de la redacción de RFI Brasil

"Los Juegos Olímpicos son como una operación militar", dice Leonardo Espíndola, fiscal de Río de Janeiro. En 2016, fue representante del estado en el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos, la entidad privada que reúne a los tres organismos federales involucrados en el proyecto: el municipio, la región de Río de Janeiro y el estado. "Organizar más de 50 competiciones simultáneamente en la misma ciudad, acoger, trasladar y alimentar a todos los atletas y a todos los que gravitan en torno a los Juegos, al mismo tiempo, es una operación compleja y sin precedentes. Son 16 días muy intensos", detalla.

Frente a pesos pesados como Chicago (Estados Unidos), Madrid (España) y Tokio (Japón), con recursos estructurales y financieros inigualables, Río de Janeiro ha apostado todo a los efectos de los Juegos Olímpicos en su propio desarrollo para seducir a los responsables de la toma de decisiones del COI. "En comparación con las ciudades de los países desarrollados, no hay duda de que Río de Janeiro tenía menos recursos y menos estructuras. Pero para Río, los Juegos Olímpicos serían una oportunidad para marcar la diferencia. Podían servir a la ciudad. Así que ese fue el argumento más fuerte para traerlos a Río", recuerda Espíndola.

A mitad de los Juegos Olímpicos, una crisis política, financiera y sanitaria

Mientras Río de Janeiro se prepara para recibir a atletas de todos los continentes, Brasil está entrando en una agitación política. Una nación en crisis, con protestas antigubernamentales y procesos de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. "Cuando Brasil fue elegido para albergar los Juegos, estábamos en una buena fase política. Cuando llegó el momento de acogerlos, el país atravesaba un período muy confuso y turbulento", comenta el sociólogo Ronaldo Helal, docente de la Universidad de Río de Janeiro (UERJ).

Caso único en la historia de los Juegos Olímpicos, Brasil tiene dos jefes de Estado. El actual presidente, Michel Temer, y la presidenta Dilma Rousseff, quien ha sido destituida del poder hasta la conclusión del proceso de juicio político. "Por supuesto, esto ha tenido un gran impacto en la organización, en el diálogo entre todos sus actores y partes interesadas. Fue muy preocupante", afirma Leonardo Espíndola, fiscal de Río de Janeiro.

Según Mario Andrada, director de Comunicación de los Juegos Olímpicos de Río 2016, "la transición de Gobierno tras la destitución de Dilma Rousseff no fue tan compleja como se podría haber imaginado". "El nuevo Gobierno del presidente Michel Temer ha realizado una transición sin problemas. Lo complicado para los Juegos y el Comité Organizador fue la cuestión financiera", explica, "que ralentizó la transferencia de fondos públicos". "Así que estábamos bajo mucha presión para los Juegos Paralímpicos. El presupuesto se vio afectado, pero el Gobierno reaccionó de inmediato con fondos de bancos públicos, lo que nos permitió organizar unos Juegos Paralímpicos excepcionales", agrega.

Con un presupuesto revisado al alza y que supera los 10.000 millones de euros, en un contexto político y económico inestable, la ecuación financiera supuso un enorme reto. "¿Se ha pagado todo el dinero prometido? No. Fue un poco corto y, al final, la realización de los Juegos produjo deudas, algunas de las cuales aún se negocian hasta el día de hoy", admite Mario Andrada.

Mientras las cosas se complicaban a nivel nacional, el estado de Río de Janeiro también sufría graves problemas internos. "Río de Janeiro estaba pasando por una crisis financiera muy grave. La policía y los bomberos amenazaron con ir a la huelga, lo que puso en peligro la seguridad de los Juegos Olímpicos, con amplias repercusiones internacionales", añade Espíndola.

A estos difíciles contextos políticos y económicos, se suma una crisis sanitaria sin precedentes: el virus del Zika, transmitido por un mosquito, podría presentar complicaciones neurológicas, principalmente para los recién nacidos. La situación era tan preocupante que un grupo de 152 expertos científicos envió una carta abierta a la OMS pidiendo el aplazamiento de los Juegos.

Esta combinación de problemas ha tenido un impacto en el Comité Olímpico Internacional, como recuerda Thierry Terret, historiador del deporte especializado en los Juegos Olímpicos. "Estos Juegos, que se celebran en un contexto de crisis económica e inestabilidad política real, tienen que enfrentarse a otra crisis, esta vez una crisis sanitaria, cuando unos meses antes, Brasil es golpeado por una epidemia de fiebre del Zika que afectó a 1,5 millones de personas. Una crisis que está siendo activamente expuesta en los medios de comunicación de todo el mundo, que está causando ansiedad entre los espectadores e incluso entre los deportistas. Varias decenas de personas renunciarán a hacer el viaje a Río por temor a contaminarse o contaminar a sus esposas o parejas. La fiebre del Zika, como sabemos, es extremadamente dañina para las mujeres que la padecen, especialmente cuando están embarazadas".

El especialista deplora las repercusiones de este contexto en las innovaciones presentadas por el COI. "Debido a estas enormes incertidumbres políticas, económicas y sanitarias, las innovaciones geopolíticas del COI han pasado desapercibidas. Y es una pena, porque son edificantes. Mencionaré sólo uno: el equipo olímpico de atletas refugiados en Río por primera vez en la historia de los Juegos. Compuesto por un puñado de sudaneses, etíopes, sirios y congoleños, da testimonio sobre todo de la consideración de las autoridades olímpicas de una situación política y humanitaria extremadamente particular", dice Terret.

Siete años después, el legado olímpico de Río 2016

El entusiasmo de los cariocas por Río 2016 se basó en la promesa de importantes mejoras en la movilidad urbana, el medio ambiente, la seguridad pública y el desarrollo de espacios públicos para la recreación y el deporte. Sin embargo, siete años después, algunos proyectos del legado olímpico aún no han llegado a buen puerto. Aunque es cierto que la Arena do Futuro dio origen a cuatro escuelas en la zona oeste, la más desfavorecida de la ciudad, mientras que el equipamiento del complejo acuático se utilizó para la creación de clubes de fútbol en particular.

Pero el desmantelamiento de la Arena do Futuro y del Centro Acuático, que debería haberse realizado a partir de 2017, no se ha llevado a cabo, admite la ciudad de Río de Janeiro. "Hemos hecho realidad proyectos viejos de hace 30 años. Mejora de las redes ferroviarias, de autobuses y de metro, carreteras, aeropuerto. La infraestructura ha mejorado mucho", dijo José Cândido Muricy, subsecretario del estado de Río durante los Juegos. "Creo que podríamos haber aprovechado mejor el legado deportivo. Todavía tenemos dificultades para operar algunos de los equipos. Los líderes podrían reflexionar más sobre este legado y seguir trabajando juntos. Es un compromiso a largo plazo: los equipos entregados deben utilizarse de la mejor manera posible y convertirse en un activo sostenible para la sociedad en su conjunto", concluye.

Después del Mundial de 2014, que dejó inutilizables varios estadios en Brasil, los brasileños se preguntaron sobre las secuelas de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Una nueva línea de metro y la remodelación de la zona portuaria, entre otras mejoras, están en la lista de los principales beneficios de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Son la causa de una importante revitalización de la ciudad, que había sido pospuesta durante décadas.

"En términos de legado, pudimos llevar a cabo el proyecto de infraestructura urbana más grande de América Latina [en ese momento]: la Línea 4 del metro. No hay duda de que esta línea, que conecta la zona sur con la zona oeste de Río de Janeiro, no hubiera sido posible sin los Juegos Olímpicos", afirma Leonardo Espíndola, quien representó al estado de Río en el Comité Organizador de los Juegos. "Con 16 kilómetros de longitud, es la línea de metro más larga que ha recibido Río. Transporta a los habitantes de Barra da Tijuca y de la favela Rocinha, una de las más grandes de América Latina", dice. Sin embargo, otras estaciones incluidas en el proyecto nunca vieron la luz.

La construcción del Boulevard Olímpico, enlace entre la zona portuaria y el centro de la ciudad, ha dado nueva vida a una región que hasta entonces se encontraba en mal estado. Durante Río 2016, fue un punto de encuentro para aficionados y turistas. Esta zona, antaño abandonada, ahora forma parte de los itinerarios turísticos. También se ha convertido en un área recreativa para la población que, además de la magnífica vista de la Bahía de Guanabara, cuenta con museos, espacios para eventos, un acuario y una noria. "El centro está listo para crecer y recibir nuevas inversiones", dice Leonardo Espíndola.

Denuncias de corrupción

Siete años después de los Juegos Olímpicos de Río 2016, los brasileños aún no han saldado del todo las cuentas, y las sospechas de sobrefacturación o soborno se ciernen sobre las obras del proyecto olímpico, e incluso sobre la elección de Río de Janeiro como sede de los Juegos.

"Desde el punto de vista del comité organizador, que se encargó de montar el espectáculo olímpico, supervisar la construcción de las instalaciones y organizar los Juegos, está más que probado que no hubo corrupción", estima Mario Andrada. "Las cifras, las compras, los gastos han sido comprobados y no suponen ningún problema", explica el director de comunicación de los Juegos. Sin embargo, en Brasil se está llevando a cabo un proceso de investigación judicial, con el objetivo de una posible compra de votos a favor de Río. "Esta es la principal sospecha y la única investigación sobre corrupción y procedimientos poco éticos. La gestión de los Juegos ha sido correcta y estamos serenos al respecto", insiste Andrada.

Ser sede de los Juegos Olímpicos puede impulsar el desarrollo de una ciudad, pero un plan de infraestructura audaz como éste requiere supervisión, dice el profesor Orlando Santos, del Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. "La corrupción es la consecuencia de leyes de emergencia legitimadas por un hecho excepcional. La contratación de subcontratistas y numerosos procedimientos han facilitado los actos de corrupción. Esto ha sido negativo para la gestión pública brasileña", asegura.

Un escaparate para la ciudad y el país

En Brasil, durante dos semanas, los atletas de élite representaron lo mejor del deporte: excelencia, empatía, solidaridad y alegría. Estos valores fueron simbolizados por la llama olímpica, que encendió los corazones del público, como el "relámpago" Usain Bolt. El atleta jamaiquino ha hecho historia en el deporte. Después de ganar el oro en las tres pruebas (100 m, 200 m y relevo 4×100 m) en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012, Bolt se convirtió en el primer medallista de oro olímpico en ganar la "triple corona" en Río de Janeiro: oro en las tres pruebas olímpicas.

Igualmente impresionante fue la actuación del nadador estadounidense Michael Phelps. Se despidió de la piscina olímpica de Río, donde subió al podio en seis ocasiones, sumando un total de 28 medallas olímpicas en su carrera, incluidas 23 de oro.

"Los Juegos Olímpicos emocionan a la gente, celebran la unidad y la solidaridad entre los pueblos. Es un patrimonio inmaterial que Río de Janeiro ha disfrutado", comenta Leonardo Espíndola, quien estaba ansioso por participar en el Relevo de la Antorcha Olímpica. "Esta llama olímpica, que ha pasado por varias ciudades de Brasil y del mundo, simboliza el espíritu olímpico que debemos mantener vivo. Por supuesto, hay una gran operación comercial detrás de los Juegos, pero esa sensación, esa pureza es algo que no se puede perder", concluye.

"Estos fueron probablemente los mejores 30 días en la historia de Río de Janeiro", expresa Mario Andrada, director de Comunicaciones de los Juegos Olímpicos de Río 2016. "Cualquiera que haya estado aquí durante los Juegos no lo olvidará, y nosotros tampoco. Los Juegos fueron impecables, los atletas fueron bien tratados, las competencias comenzaron a tiempo y, al final, los Juegos fueron geniales", prosigue, y añade: "Hemos demostrado lo que Brasil es capaz de hacer, a pesar de todos sus problemas".