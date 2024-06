Your browser doesn’t support HTML5 audio

21/06/2024 · 05:26 AM

Por primera vez desde el comienzo de la guerra -y a excepción de la tregua de una semana del pasado noviembre-, el enclave palestino vive una relativa calma. Israel parece más preocupado por su frontera norte, donde las tensiones aumentan a diario con el Hezbolá libanés. Sin embargo, sus bombardeos no han cesado en la Franja de Gaza. Sólo se han vuelto relativamente menos intensos, según un gazatí contactado desde Jerusalén.

"Se oyen menos bombardeos, pero los drones israelíes siguen ahí", dice Mohamed. Originario de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el joven ha encontrado refugio en Deir al-Balah, en el centro del enclave. Fue desplazado a la fuerza por los combates.

"En Deir al-Balah, la situación es más o menos estable, gracias a Dios. Pero sigue habiendo ataques contra Nusseirat, no lejos de aquí. En cuanto a Rafah, no me preguntes cuál es la situación allí. Ya nadie tiene acceso allí. Ni siquiera los periodistas gazatíes van ya por allí. La ciudad está completamente aislada por Israel. Han tomado el control", explica Mohamed a nuestro corresponsal en Jerusalén, Sami Boukhelifa.

"La destrucción se extiende hasta donde alcanza la vista"

El ejército israelí lanzó una ofensiva terrestre contra Rafah hace mes y medio, persuadido de que Hamás estaba atrincherado allí. Los dirigentes del grupo armado palestino siguen sin aparecer. Pero esta operación obligó a huir a más de un millón de civiles palestinos, según la ONU. Hoy, Mohamed espera que el ejército israelí se retire para poder volver a casa.

"El ejército estaba situado a 200 o 300 metros de nuestra casa. Lo último que sé es que nuestra casa seguía en pie cuando huimos. Pero sé que gran parte de Rafah ha quedado completamente arrasada por los ataques israelíes. La destrucción se extiende hasta donde alcanza la vista", cuenta.

Tras más de 40 días de combates en Rafah, el ejército israelí afirma haber eliminado "la mitad de las fuerzas de Hamás presentes en este sector del sur de la Franja de Gaza". Pero un portavoz del ejército expresó sus dudas sobre la erradicación total del grupo armado palestino al considerar que se trata de una “ideología”. Fue inmediatamente reprendido por el gobierno israelí.

Escalada en la frontera libanesa

La situación en la frontera con Líbano, en el norte del país, preocupa mucho a Israel, escribe AFP. El intercambio de disparos entre el ejército y Hezbolá, aliado de Hamás, se ha intensificado en las últimas semanas. El jueves, Hezbolá reivindicó varios ataques, entre ellos el lanzamiento de "decenas de cohetes Katyusha" contra una posición militar en el norte de Israel, tras la muerte de uno de sus combatientes en un ataque israelí en el sur del Líbano.

El ejército israelí confirmó que había "eliminado" a un comandante del movimiento y atacado "una base de lanzamiento de misiles tierra-aire" perteneciente a Hezbolá, grupo armado y financiado por Irán, enemigo jurado de Israel .En un incendiario discurso pronunciado el miércoles, el líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, advirtió de que "ningún lugar" de Israel se libraría de los misiles y aviones no tripulados de su movimiento en caso de ataque israelí contra Líbano.

El martes, el ejército israelí anunció que los planes operativos para una "ofensiva en Líbano" habían sido "validados", y el jefe de la diplomacia Israel Katz afirmó que "en una guerra total, Hezbolá será destruida".