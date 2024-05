El Gobierno británico introdujo una nueva legislación para prohibir los baños mixtos en los bares, restaurantes y oficinas, en nuevos edificios o en los que se realicen obras. La decisión se tomó como una medida de seguridad para las mujeres.

El objetivo del Gobierno británico es que a partir de ahora existan baños solo para mujeres y otros solo para hombres, por una cuestión de seguridad. El 58% de las mujeres se sienten más seguras en baños destinados únicamente para el sexo femenino y se trata de un porcentaje que crece entre las mujeres de mayor edad.

Brigitte lleva cinco años en Londres, ella opina que la decisión va acorde a las necesidades actuales. “Al final los hombres tienen que entender que no pueden ir al de las mujeres, pero sí es un aseo digamos no binario, y una mujer decide entrar porque el baño está ocupadísimo, pero luego viene un hombre y entra, ahí se genera conflicto”.

El gobierno justifica la decisión por el alto porcentaje de mujeres que se sienten vulnerables en baños mixtos. Brigitte es entrenadora de fútbol y va a menudo a ver partidos.

“Lo que sí que me he dado cuenta es que cuando voy a ver los partidos de chicos, los baños de hombres están pesadísimos. Así que me aguanto. Y luego la gente se cuela y va a los baños de chicas. Pero luego, cuando voy a ver partidos de chicas, los baños de chicas están más llenos. Pero yo no veo chicas que se meten al baño de chicos, la verdad”.

Esta normativa ha provocado las quejas de los colectivos trans y no binarios, que son los que se sienten más perjudicados.

Brigitte por su parte señala que habría que habría que darle prioridad a la seguridad de la mujer “yo creo que la gente binaria lo entendería también si se le explica por qué, yo creo que lo entendería. Son más empáticos que los hombres”.