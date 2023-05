¿Qué es el Cuerpo de Voluntarios Rusos que combate contra Putin?

RFI habló con Anastasia Sergeeva, secretaria internacional y cofundadora del Consejo Civil, aliado político del Cuerpo de Voluntarios Rusos (RDK), grupo armado que reivindicó el lunes el ataque a la región de Belgorod desde Ucrania, la incursión más grave en Rusia en lo que va de conflicto. La representante explica el origen, los objetivos y el perfil ideológico de una organización en la un ultraderechista ruso y un profesor de yoga anarquista pueden encontrarse codo con codo en el mismo tanque. Según los observadores internacionales, se trata de la mayor y más larga operación militar de distracción llevada a cabo en territorio ruso desde su invasión militar de Ucrania. Uno de los socios y aliados políticos del Cuerpo de Voluntarios Rusos (RDK) desde el otoño de 2022 es el "Consejo Civil", una agrupación de emigrantes rusos cuya actividad se hizo pública el 2 de noviembre de 2022 en Varsovia.En un breve memorándum, el Consejo Civil proclama su solidaridad con "la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que reconoce el carácter terrorista del actual régimen de Rusia". Además de "grupos de iniciativa ciudadana de las repúblicas y regiones autónomas de Rusia", la asociación política está representada por "unidades de ciudadanos de la Federación Rusa en las Fuerzas Armadas de Ucrania para poner fin a la guerra y aplicar una transición ciudadana: un programa para desalojar del poder a un grupo criminal". La alianza considera que "desalojar a los terroristas del poder requiere el uso de la fuerza armada". Un poco más abajo en la página del Memorándum hay una frase lacónica:"Si quieres hacerte voluntario del Cuerpo de Voluntarios de Rusia (RDK), del Batallón de Siberia o de una de las unidades nacionales de la Legión Extranjera GUR MOU, haz clic en el enlace".RFI: ¿Cuándo se creó el Cuerpo de Voluntarios de Rusia?El RDK es una división dentro de la Legión Internacional del Ministerio de Defensa de Ucrania. No es una empresa militar privada -como Wagner- ni un movimiento partisano. Es una unidad militar al igual que el regimiento Kalinovsky, el batallón Georgiano y otras unidades de la Legión Internacional Ucraniana. Se unieron a la Legión en agosto del año pasado y antes tenían el estatus de fuerza de defensa territorial. El núcleo de la RDK son ciudadanos de la Federación Rusa que lucharon en el batallón Azov. A ellos se unieron los que estaban en Ucrania al principio de la guerra.¿Cuáles son las funciones del Consejo Civil? ¿Fue difícil organizar el reclutamiento de voluntarios, cómo reaccionó Ucrania?Por supuesto, es difícil organizar el reclutamiento de voluntarios. La idea del Consejo Civil nació en los primeros días de la guerra. Los fundadores son personas que comprendieron enseguida cuáles eran nuestros objetivos y que no teníamos tiempo que perder en discusiones. Los primeros contactos con Ucrania tuvieron lugar en marzo del año pasado, pero tras los sucesos de Bucha e Irpin, Zelenski promulgó un decreto por el que prohibía a los ciudadanos rusos entrar en Ucrania, lo que ralentizó considerablemente el proceso. Nos ayudó mucho que Denis Sokolov, un investigador del Cáucaso muy famoso y respetado entre los musulmanes, fuera uno de los cofundadores del Consejo Civil. Nos permitió establecer relaciones con el comandante del batallón de Crimea, Isa Akaev. Ahora está muy claro que somos aliados de Ucrania y estamos agradecidos a los ucranianos que nos han ayudado todo este tiempo. Valoramos su confianza.El pasado otoño acordamos con el mando ucraniano que el RDK se convertiría en una plataforma para los voluntarios que reclutáramos fuera de Ucrania. En aquel momento era la única división estructurada en la que era posible incorporar hombres. Desde principios de 2023 ha habido varias oleadas de llegadas. Los hombres que llegaron a través de nosotros participaron en las operaciones de marzo y en la actual. Recientemente uno de nuestros voluntarios fue asesinado (Dmitri Petrov, antifascista y anarquista ruso, doctor en historia y antropólogo, murió durante la defensa de Bajmut a finales de abril). Otras dos personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad.El posicionamiento político de los combatientes del RDK plantea muchos interrogantes. En los canales de Telegram del Cuerpo de Voluntarios de Rusia, uno de los videos muestra a dos personas que sería difícil imaginar juntas en la vida civil: un miembro de la ultraderecha nacionalista, Alexei Liovkine, y un antiguo actor y profesor de yoga, anarquista, Kirill Kanakhine. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Puede darnos una idea general de los que luchan en la RDK?Los que pasan por nuestra estructura no son necesariamente ultraderechistas. También existe el batallón "Siberia", que recluta voluntarios de izquierda y anarquistas en particular. Por eso los voluntarios pueden elegir a qué división unirse.Una de las dificultades a las que nos enfrentamos actualmente es permitir que los voluntarios de terceros países -que necesitan visado para entrar en Ucrania o están en Rusia sin pasaporte o han solicitado asilo en Europa, pero quieren luchar- se unan a nosotros. Estamos trabajando en estas cuestiones con la ayuda del Consejo Civil.También proporcionamos equipamiento, formación, transporte para los voluntarios, apoyo a sus familias y a los propios voluntarios siempre que no estén contratados por el ejército ucraniano y no reciban remuneración.El Consejo Civil es una organización amplia, lo que significa que deben participar todos aquellos que estén dispuestos a luchar por su patria (signifique lo que signifique esa palabra). Por eso en esta organización los nacionalistas rusos se ven obligados a acomodar la presencia de nacionalistas circasianos o yakutos. Los de izquierda con los de derecha, los musulmanes con los ortodoxos, etc. En primer lugar, es bastante lógico. Si no te gusta que sólo luchen los de derecha, únete a nosotros. En segundo lugar, en Rusia ha habido demasiada discriminación y enfrentamiento entre las personas. Mientras un hombre no cometa un delito, tiene derecho a pensar lo que quiera. Y la marginación de los nacionalistas por parte de la intelectualidad liberal ha empujado a algunos de ellos hacia el fascismo y el nazismo. Cuando los nacionalistas rusos pasan a la ofensiva con los chechenos o los yakutos, es difícil culparles de su nazismo o fascismo.Ayer, las autoridades rusas declararon que habían levantado el régimen de la operación antiterrorista en la región de Belgorod. La operación había durado algo menos de 24 horas y había concluido con la "liquidación" de la amenaza. ¿Cuál era el objetivo de esta operación? ¿Cree que la operación en sí fue un éxito?En cuanto a la operación, prefiero esperar a los comunicados oficiales y no hacer suposiciones. Ayer el comandante de la RDK respondió en una entrevista con Marc Feigin que la operación continuaba. Estamos a la espera. Lo que estamos viendo es que las fuerzas rusas no están preparadas para la guerra ni para enfrentarse a la oposición interna. Una cosa es golpear con una porra a estudiantes y pensionistas desarmados, sacar de la cama a ciudadanos pacíficos como en 1937. Otra muy distinta es enfrentarse a hombres que quieren controlar un territorio. También está claro que las declaraciones de los gobernadores, el FSB, etc. son pura burocracia.¿Cómo ven el Consejo Civil y los miembros del RDK a Rusia, ahora y en el futuro?Nosotros, la coalición del Consejo Civil, consideramos que la Federación Rusa es un Estado fallido. Y sus dirigentes son criminales de guerra y criminales políticos.Una de nuestras principales tareas es crear un tribunal independiente. Estamos reuniendo pruebas y preparando acusaciones.Creemos que toda nación tiene derecho a la autodeterminación. Esto significa que, por defecto, todas las repúblicas y comunidades regionales/grupos étnicos son inicialmente libres de elegir entre la independencia, la participación en una federación o confederación, la autonomía, etc.Estamos convencidos de que los rusos, como nación, también tienen derecho a la autodeterminación. Y esto, entre otras cosas, puede ser un remedio contra el imperialismo y el colonialismo. Sin embargo, no todo es tan sencillo. Hay muchas diferencias entre los rusos.¿No tienen un objetivo separatista?En unas condiciones en las que Vladimir Putin ya ha hecho todo lo posible para romper el país, el separatismo está del lado de los aliados del Kremlin. En cuanto Putin desaparezca, dividirán el país en territorios que controlar.¿Cómo se financian? Es decir, ¿pueden estar seguros los voluntarios de que el RDK no es un proyecto de los servicios secretos, sean cuales sean?Sobre la financiación: representantes de las comunidades regionales, nacionales y de la diáspora nos ayudan, sobre todo económicamente. También recogemos donativos de nuestros simpatizantes. Obviamente, se trata de una financiación limitada e irregular. Algunos dan 1.000 euros, otros 100, otros 10.000. Por eso no tenemos campaña de promoción, medios de comunicación ni mantenemos blogs.Los fondos recaudados se destinan a formación, equipamiento, etc.En cuanto a las garantías, están vinculadas a nuestra reputación, que son oficialmente nuestros representantes. Ninguno de nosotros ha corrido a pactar con la administración presidencial, ha trabajado en el Kremlin o ha recibido una condecoración del alcalde de Moscú. Nuestras biografías son transparentes e intachables.No hay mejor garantía.