07/02/2024 · 11:49 AM

El miércoles 7 de febrero, China inauguró su quinta base en la Antártida. La estación de investigación científica Qinling, en el mar de Ross, está diseñada para mejorar los estudios de la capa de hielo, la ecología marina y el cambio climático. Se trata de otro hito en la carrera de China hacia el Polo Sur, que comenzó hace casi cuatro décadas.

Por Stéphane Lagarde, corresponsal de RFI en Pekín

Situada en la zona marítima más próxima al Polo Sur, en el "último de los océanos", como dicen los exploradores, la base de Qinling debería poder albergar a unos 80 investigadores en verano y a unos 30 en invierno, según Beijing News.

Los 5.244 m² de estructuras se dedicarán a la glaciología, la investigación geofísica y biomédica, la meteorología y la astronomía, además de completar el estudio del ecosistema del océano Antártico.

En primera línea del calentamiento global

Desde su primera expedición antártica en 1984, y la instalación de su primera base permanente apodada la "Gran Muralla Antártica" un año después, China -que se lanzó muy tarde- se ha convertido en una gran potencia polar. Estas cinco estaciones antárticas ofrecen un asiento en primera fila al calentamiento global.

En 2017, la 33ᵉ expedición científica a bordo del rompehielos "Xuelong" -el "dragón de nieve"- permitió comprender mejor la evolución del núcleo de hielo mediante 66 perforaciones, a 146 metros de profundidad.

El 18 de diciembre de este año se llevó a cabo la cuadragésima expedición con un nuevo buque, el Xuelong 2. Pero esta carrera hacia el polo también está permitiendo a China situarse lo más cerca posible de los recursos que cubre el hielo antártico.

"El casquete polar es una nueva esperanza para la crisis energética", escribe el think tank Lookot, citado por la web estatal de noticias The Paper, con sus 50.000 a 100.000 millones de barriles de crudo, 300.000 a 500.000 millones de metros cúbicos de gas natural y las mayores reservas de carbón y hierro del mundo. Minerales, energía, la Antártida es también la mayor reserva de agua dulce no contaminada de la humanidad.