Putin visita ciudad de Mariúpol en Ucrania después de viaje a Crimea

El presidente ruso, Vladimir Putin, visitó la ciudad ucraniana de Mariúpol, devastada por los bombardeos, en su primer viaje a la zona de conflicto desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, informó este domingo el Kremlin.

Putin llegó a Mariúpol luego de que visitara el sábado la península de Crimea, para conmemorar el noveno aniversario de la anexión por Rusia en 2014. Putin llegó en helicóptero a Mariúpol e hizo un recorrido por la ciudad conduciendo él mismo un vehículo, informó la agencia noticiosa oficial TASS citando al Kremlin. Conversó con habitantes locales, visitó sitios de interés y recibió un informe sobre los trabajos de reconstrucción de Mariúpol, indicó la misma fuente. Se trata de su primera visita a esta ciudad portuaria del sureste de Ucrania, devastada después de meses de asedio de las fuerzas rusas, que la capturaron en mayo de 2022. La llegada de Putin a Mariúpol ocurrió después de su visita sorpresa a Crimea. En Sebastopol, puerto de base de la flota rusa del mar Negro, Putin asistió a la inauguración de una escuela de artes para niños junto al gobernador local, Mijaíl Razvojayev, según imágenes de la cadena de televisión pública Rossia-1. Se trata del viaje de Putin más cercano a la línea de frente. "Nuestro presidente Vladimir Vladimirovich Putin sabe sorprender. En el buen sentido de la palabra", escribió en Telegram el gobernador designado por Moscú, Mijail Razvojaev. "Pero Vladimir Vladimirovich vino en persona. Porque en un día histórico como hoy, siempre está con Sebastopol y sus habitantes", afirmó. La visita no supuso una pausa en las operaciones militares del este de Ucrania, donde al menos dos personas murieron en bombardeos rusos, según fuentes ucranianas. - Bombas de racimo- Al menos dos personas murieron y diez resultaron heridas, tres gravemente, en bombardeos con "bombas de racimo" en Kramatorsk, una ciudad de la cuenca minera del Donbás (este), según Pavlo Kirilenko, gobernador regional de Donetsk. Periodistas de la AFP oyeron explosiones casi simultáneas hacia las 16H00 locales y vieron una humareda que se elevaba desde un parque del sur de la ciudad. Poco después, un decena de explosiones del mismo tipo sacudió un barrio residencial, a unos 2 km del primer blanco. Los reporteros asistieron al deceso de una mujer a consecuencia del bombardeo del parque y vieron a una conductora de taxi gravemente herida en la zona residencial. - Orden de captura "sin valor" - El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reafirmó en enero la soberanía de Ucrania sobre Crimea y su negativa a incluirla como concesión en alguna negociación de paz. Putin efectuó este viaje al día siguiente de que la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, emitiera una orden de captura en su contra por "deportación ilegal" de niños ucranianos en zonas ocupadas por Rusia desde febrero de 2022. Kiev asegura que más de 16.000 niños ucranianos han sido deportados a Rusia desde el inicio del conflicto. Rusia, que no forma parte de los países miembros de la CPI, consideró esa orden "nula y sin valor". El lunes llegará a Rusia el presidente chino, Xi Jinping, que busca cada vez más posicionar a su país como mediador de conflictos internacionales. "Hemos declarado en varias ocasiones que estamos abiertos a propuestas serias de Occidente y Ucrania sobre una solución de la crisis por medios político-diplomáticos", indicó el sábado la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova. "Pero los ultimátums son inaceptables", añadió, exigiendo el "levantamiento de todas las sanciones ilegítimas y la anulación de todas las acciones judiciales contra Rusia ante las instancias judiciales internacionales". - Acuerdo cerealero - Turquía y Naciones Unidas anunciaron o la prolongación del acuerdo que permite exportar cereales ucranianos, negociado tras la invasión rusa para aliviar la crisis alimentaria mundial. Ucrania afirmó que la prolongación era por 120 días, pero Rusia precisó que era solo por 60. El pacto, sellado el 22 de julio con mediación de Turquía, prevé renovaciones automáticas por 120 días salvo en caso de objeciones por alguna de las partes. Rusia ya había indicado el 13 de marzo que esta vez solo lo renovaría por la mitad de ese periodo, alegando que no se había respetado un acuerdo paralelo relativo a las exportaciones de fertilizantes y productos agrícolas ruso.