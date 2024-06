Your browser doesn’t support HTML5 audio

29/06/2024 · 05:47 AM

El presidente de Finlandia Alexander Stubb explica en esta entrevista a RFI la amenaza que representa Rusia para su país y defiende a la Unión Europea, que 'nunca es perfecta porque somos 27 Estados'. Europa es 'algo intermedio, no es Estados Unidos ni China', sostiene también Stubb al micrófono de Caroline de Camaret (France24).



Hace poco más de un año, Finlandia ingresó en la OTAN poniendo fin a varias décadas de neutralidad y no alineamiento militar, un giro histórico en el contexto de la guerra de Rusia en Ucrania y la inquietud ante la creciente actitud imperialista de Moscú.

Situado al norte de Europa, Finlandia tiene escasos cinco millones y medio de habitantes y fronteras con Rusia. El presidente Alexander Stubb, ex Primer Ministro, ex Ministro de Asuntos Exteriores y ex miembro del Parlamento Europeo considera que la entrada de su país en la OTAN aportará "más valor añadido" a la organización gracias al "millón de finlandeses que han cumplido el servicio militar" y a la posición estratégica del país, que duplica la frontera de la OTAN con Rusia.

"La OTAN ha ganado mucho y Finlandia, también", subraya. El mandatario precisa que Finlandia "no tiene una actitud de provocación" respecto a Rusia y su ambición se limita a "estar en el núcleo duro de la OTAN".

Alexander Stubb valora "muy positivamente" el nombramiento del ex primer ministro holandés Mark Rutte al frente de la OTAN. "Va a ser un muy buen líder para la OTAN", dijo, "estoy muy contento por él y por la OTAN".

Desde hace varios meses, Finlandia cierra sus fronteras con Rusia ante la afluencia de inmigrantes, en su mayoría procedentes de Oriente Próximo y África, y acusa a Moscú de orquestar este flujo migratorio para influir en la política finlandesa.

’Putin utiliza a la gente como herramienta'

Según Alexander Stubb, "Putin está utilizando a la gente como herramienta, intentando desestabilizar Finlandia" y librando "una guerra híbrida". El Presidente finlandés espera encontrar una solución segura y humana.

El martes (25 de junio de 2024), la Unión Europea inició oficialmente las negociaciones de adhesión con Ucrania. Finlandia, que tuvo que ceder el 10% de su territorio a Rusia en 1940, "entiende perfectamente lo que está pasando en Ucrania en estos momentos y por eso apoyamos con bastante firmeza" la solicitud de Kiev.

La perspectiva de que Viktor Orban asuma la presidencia de la UE el 1° de julio y las posibles consecuencias para el apoyo de los Veintisiete a Ucrania no preocupan a Alexander Stubb, a pesar de la declarada cercanía del primer ministro húngaro a Vladimir Putin.

"Creo que el camino de Ucrania hacia la Unión está despejado", afirma Alexander Stubb. El Primer Ministro finlandés sigue siendo optimista y cree que, a pesar de las crisis, "en Europa siempre encontramos soluciones". Cita el ejemplo del acuerdo financiero de ayuda a Ucrania que Viktor Orban bloqueó antes de ceder finalmente a la presión de los 27.

’Europa nunca es perfecta, nunca'

El presidente Alexander Stubb considera que, en términos de geopolítica europea, "hemos progresado mucho en los últimos cinco años, pero también debemos entender que Europa nunca es perfecta, nunca. Especialmente porque tenemos 27 Estados miembros, con intereses ligeramente diferentes de vez en cuando".

El responsable finlandés elogió los logros de Ursula von der Leyen, "una gran Presidenta de la Comisión, como Jacques Delors". Le dio su apoyo para un segundo mandato al frente de la Comisión Europea, que sería "algo bueno para Europa".

En un momento en que el multilateralismo está en declive, Stubb cree que "la integración regional será más fuerte" y Europa será "bastante fuerte" en este nuevo contexto global. "Europa no va a ser Estados Unidos, Europa no va a ser China, sino algo intermedio, y si entendemos eso, creo que tendremos una visión más positiva de Europa".