Protestan los trabajadores tras la intervención del banco Fassil en Bolivia

En Bolivia, el Gobierno tomó esta semana el control del banco privado Fassil a causa de problemas de liquidez. Cuatro de sus directivos fueron detenidos, acusados de mala administración. Trabajadores del banco en liquidación protestaron este 27 de abril a las afueras de sus oficinas principales en la ciudad de Santa Cruz. Este jueves 27 de abril, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) garantizó la devolución del dinero a los 1,3 millones de clientes del banco Fassil en proceso de liquidación, con sede en Santa Cruz, la capital económica de Bolivia."Se dispuso la intervención del banco Fassil y hemos comenzado a trabajar rápidamente para revisar los estados financieros" de la institución, dijo a la prensa el interventor Carlos Alberto Colodro. Las 189 sucursales y agencias bancarias de Fassil ya fueron cerradas."No debería haber afectado la situación de liquidez de Fassil"La autoridad que regula el sistema financiero anunció la medida, aduciendo la falta de liquidez del banco para "atender los requerimientos de los ahorristas", y denunció una "mala administración" de la entidad. Con 2.789 millones de dólares y 1,3 millones de cuentas, el Fassil era el cuarto banco más grande de Bolivia por volumen de depósitos, según se desprende de los datos de ASFI a fines de 2022."El proceso de bolivianización, es decir, el uso de la moneda boliviana dentro del sistema financiero, es casi pleno. Ya estamos hablando de concentraciones de más del 90% de las operaciones que se realizan tanto de depósitos como captaciones en moneda nacional. ¿Qué significa eso? Tanto los créditos como los depósitos que recibía el banco Fassil, en realidad eran utilizados de los bolivianos", subraya Carlos Rojas Mendoza, economista en la Universidad Privada Boliviana."En ese sentido", prosigue el investigador,"esta corrida inusual al momento de mandar dólares no debería haber afectado en realidad la situación de liquidez de Fassil de sobremanera. Esto debería estar afectando de igual manera a todas las entidades de intermediación financiera y no solamente una entidad. Entonces, no se podría atribuir de alguna forma como una de las causales ante la falta de liquidez de esa institución".Movilizaciones de los trabajadoresEste jueves, centenares de trabajadores del banco en liquidación llegaron a protestar a las afueras de las oficinas principales de la entidad bancaria en la ciudad de Santa Cruz. "¡Queremos trabajar, queremos trabajar!", gritaban los manifestantes frente a las sedes ocupadas por policías y en cuyas puertas se exhibe el aviso de "entidad intervenida". Los trabajadores anunciaron para este viernes nuevas movilizaciones.La jueza Marianela Salazar determinó en Santa Cruz el encarcelamiento preventivo de cuatro ejecutivos del Banco Fassil, procesados por delitos financieros, informó el fiscal asignado al caso, Julio César Porras. "Se ha determinado 90 días de detención preventiva, estábamos pidiendo 180 días", dijo Porras a la prensa y anunció que ahora corresponde "seguir investigando".Los ejecutivos de la entidad bancaria, Juan Ricardo M.O. (presidente ejecutivo), Hernán S.V. (gestor de negocios), Jorge Arturo Ch.V. (gerente) y Hermes Hugo S.C. (subgerente), fueron detenidos por la policía el martes y puestos a disposición judicial.Con la AFP