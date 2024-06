Your browser doesn’t support HTML5 audio

29/06/2024 · 11:05 AM

En entrevista con RFI en París, Aïda Tavakoli, presidenta de la asociación 'Somos estudiantes iraníes', estima que 'el voto en Irán no tiene sentido porque hay una forma dictatorial y totalitaria de régimen'. Esta estudiante franco-iraní considera también que 'la población de Gaza y la población iraní están ambas tomadas como rehenes por regímenes totalitarios y fanáticos'. Entrevista de Oriane Verdier.

RFI: Dentro de su asociación de estudiantes iraníes en el extranjero, ¿cómo participan en los debates que rodean a las elecciones presidenciales iraníes cuya segunda vuelta tendrá lugar el 5 de julio entre el reformista Masud Pezeshkian y el ultraconservador Said Jalili?

Hemos publicado una tribuna conjunta con estudiantes del interior de Irán y también con asociaciones estudiantiles iraníes en Estados Unidos y Canadá. Hacemos un llamado a no votar.

RFI. ¿Ha habido muchos debates dentro del cuerpo académico iraní en el país sobre la posibilidad de votar por el candidato reformista Masoud Pezeshkian?

Sí, algunos profesores se han pronunciado a favor de este voto. En reacción, los estudiantes han recordado que Pezeshkian desempeñó un papel en las represiones, especialmente en los movimientos estudiantiles. Este es, al final, el caso de todos los candidatos. Por otro lado, los candidatos pasan por el filtro de una selección del Guía Supremo, quien, tras la muerte del presidente Raïssi, recordó que todo estaba bajo control ya que él es, de todas formas, quien gobierna el país.

RFI. Aunque ha habido diferencias entre los mandatos de reformistas y conservadores, ¿cómo describiría la situación general en Irán?

Es cierto que ha habido diferencias entre los diferentes mandatos de reformistas y conservadores, pero también hay una línea directriz que es la represión extremadamente brutal y violenta de la población, la desaparición de todo espacio de libertad, de democracia, de libertad de expresión. De hecho, todo lo que constituye una democracia no existe en Irán, realmente tenemos una forma dictatorial y totalitaria. Por lo tanto, el voto no tiene sentido. Este era el tema de nuestra tribuna: decir que este voto, en estas condiciones, no tiene absolutamente ningún sentido.

RFI. Las elecciones legislativas de marzo pasado se destacaron por una abstención oficial récord del 59%. La primera vuelta de este 28 de junio estuvo marcada por la participación más baja desde la revolución islámica de 1979. Esta vez, un reformista ha sido autorizado a postularse. ¿Qué se dice de Pezeshkian en Irán?

Lo interesante es que no es la esperanza de un cambio potencial lo que alienta a votar por Pezeshkian. Es más bien la idea de que tal vez un reformista que no tenga una línea absolutamente conservadora y totalitaria pueda entrar en el circuito gubernamental y, de alguna manera, provocar una fisura. Por ejemplo, el candidato Jalili, que es el favorito del Guía Supremo, le permitiría crear un bloque único en torno a la ideología ultraconservadora. Entonces, el voto se presenta como una especie de estrategia, un paso hacia la fisura y la caída del régimen.

Entre el cierre de todo espacio de libertad en Irán y la distancia que impone la vida en el extranjero, ¿cómo logra su asociación mantenerse activa?

Nuestro papel aquí como diáspora, y es así desde el otoño de 2022, es en primer lugar arrojar luz sobre la represión que tiene lugar hoy en Irán. Parece simbólico, parece que hablar de ello no sirviera de mucho, que solo sirviera para deprimirnos un poco más a todos, pero en realidad lo que hacemos sí salva vidas.

El régimen necesita mejorar su imagen en la escena internacional, al menos recuperar un lugar en el concierto de las naciones. Es una necesidad económica para la supervivencia del régimen islámico. Por ejemplo, una importante campaña internacional se llevó a cabo contra la condena a muerte de Toomaj Salehi. Este rapero denunció en sus textos la corrupción, la privación de libertad y la represión del régimen islámico. Su condena a muerte fue recientemente anulada.

Evidentemente, esto está relacionado con la cercanía de la elección presidencial para apaciguar a la población, pero la presión internacional le salvó la vida. También está el caso de los 20.000 prisioneros del otoño de 2022, arrestados por manifestarse por "Mujer Vida Libertad", cuya edad promedio era de 17 años. Tras la apertura de la investigación especial de la ONU sobre esta represión, 10.000 de esos 20.000 prisioneros fueron liberados. Estas 10.000 personas ya no están en prisión porque se arrojó luz sobre el tema y se movilizaron nuestras instituciones internacionales, ya sea el Parlamento Europeo o la ONU, para presionar a este régimen.

En vísperas de la elección presidencial, más de 30 asociaciones, incluida la nuestra, también hicieron un llamado a la aplicación de una resolución votada en 2023 en el Parlamento Europeo. Las acciones y sanciones contra el poder iraní que prevé este texto deben entrar en los circuitos ejecutivos europeos.

En resumen, toda la acción de la diáspora es, por una parte, arrojar luz y, por otra, llevar a nuestros gobiernos democráticos a sancionar al régimen islámico de manera que el aparato represivo se debilite y que el espacio de expresión de la población iraní finalmente se libere.

RFI. La guerra en Gaza ha creado una nueva relación diplomática entre los países occidentales e Irán, ¿aún encuentran interlocutores políticos para hablar de la población iraní?

Es cierto que era mucho más fácil en 2022 y el discurso que llevamos es más difícil de escuchar. La población de Gaza y la población iraní están ambas tomadas como rehenes por regímenes que son totalitarios y fanáticos. El Hamás y el régimen islámico comparten muchas líneas políticas e ideológicas con los mismos métodos de represión de su población. El gran drama de la juventud palestina, especialmente en Gaza, es que también está atrapada por la ocupación israelí.

El régimen iraní instrumentaliza este conflicto para mejorar su imagen ante los países árabes, aunque solo se trata de una cuestión de poder y de desacreditar a los regímenes occidentales. En realidad, esta desacreditación de los regímenes occidentales podría hacerse sobre la tumba de todos los palestinos, lo que les vendría muy bien también. Es evidente cuando se ve que los derechos de su propia población iraní y la vida de los iraníes les importan poco.